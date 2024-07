Dia Mundial do Rock: veja as 10 maiores bandas de todos os tempos

No dia 13 de julho comemora-se o Dia Mundial do Rock, uma celebração que só acontece no Brasil e passou a ser popular por aqui no fim do ano 1990. A data só existe, no entanto, por um pedido de Phil Collins, famoso ator, cantor e baterista.

Em 13 de julho de 1985, acontecia um dos maiores festivais de rock de todos os tempos: o Live Aid, um megaevento que tinha como objetivo acabar com a fome na Etiópia e foi transmitido ao vivo, pela BBC, para mais de 1,5 bilhão de espectadores.

Durante o evento, Collins declarou entre suas icônicas apresentações que o que acontecia ali era tão importante e tão único na história da música que deveria ficar marcado como o "Dia Mundial do Rock".

A data é especial, sobretudo porque o Brasil é o 13º país que mais escuta rock no mundo, segundo pesquisa realizada pelo Spotify em 2018.

O rock ao longo dos anos

A origem do rock é incerta e ainda muito discutida entre especialistas. O registro mais aceito afirma que o gênero nasceu nos Estados Unidos, no final da década de 1940, com a cantora Sister Rosetta Tharpe, um sucesso em 1938 que trazia o ritmo do rock em suas canções gospel, como 'This Train' e 'Rock Me'.

Ao longo dos anos, o gênero foi tomando forma e se espalhou por todo o mundo. Depois de Rosetta Tharpe, outros grandes nomes disseminaram o rock nos anos seguintes como ritmo musical, entre eles Chucky Berry, Jerry Lee Lewis, Hank Williams, Bill Hayley, Elvis Presley e, claro, os Beatles.

De 1938 para cá, vários artistas já marcaram a história do rock com músicas inesquecíveis e álbuns mundialmente reconhecidos. Veja abaixo as 10 maiores bandas de rock de todos os tempos, de acordo com o número de discos vendidos no mundo*:

As 10 maiores bandas e artistas de rock de todos os tempos

10. Aerosmith

A banda norte-americana, que também ficou reconhecida como o The Bad Boys from Boston, foi criada em 1970. Ainda em atividade, é composta por Steven Tyler (vocalista), Tom Hamilton (baixista), Joey Kramer (baterista), Joe Perry (guitarrista) e Brad Whitford (segundo guitarrista).

Ao todo, estima-se que o Aerosmith já vendeu 150 milhões de cópias de seus discos.

9. Billy Joel

O cantor, compositor e pianista Billy Joel nasceu na cidade de Nova York, nos Estados Unidos. A Associação Americana da Indústria de Gravação (RIAA) o considera o sexto artista solo que mais vendeu discos dentro de seu país de origem. Joel também é vencedor de 6 Grammys, tendo 23 nomeações ao prêmio.

A estimativa é que Billy Joel tenha vendido um total de 155 milhões de discos em todo o mundo.

8. U2

A banda banda irlandesa de rock foi formada em 1976, por Larry Mullen Jr. Ainda em atividade, é composta por Bono (vocalista e guitarrista), Adam Clayton (baixista), The Edge (guitarrista e tecladista) e Larry Mullen Jr. (bateirista).

Estima-se que o U2 já tenha vendido cerca de 160 milhões de cópias de seus discos.

7. The Rolling Stones

A banda de Londres (Inglaterra) está entre as mais reconhecidas pelo gênero de rock em todo o mundo. O The Rolling Stones nasceu em 1962 e era formado por Mick Jagger (vocalista), Keith Richards (guitarrista), Ron Wood (guitarrista) e Charlie Watts (baterista), que morreu em 2020. Antes, a banda contou com Brian Jones (fundador), Bill Wyman (baixista), Ian Stewart (tecladista) e Mick Taylor (guitarrista), todos falecidos.

De acordo com a estimativa do jornal Independent, a banda vendeu mais de 200 milhões de discos.

6. AC/DC

A banda australiana AC/DC nasceu em Sydney, em 1973, formada pelos irmãos escoceses Malcolm e Angus Young. Ainda em atividade, o grupo é formado hoje por Angus Young (vocalista), Phil Rudd (baterista), Stevie Young (guitarrista), Brian Johnson (cantor) e Cliff Williams (baixista).

Ao todo, o AC/DC já vendeu mais de 210 milhões de discos em todo o mundo.

5. Pink Floyd

A banda britânica Pink Floyd nasceu em 1965, em Londres (Inglaterra). O grupo encerrou as atividades em 2022, tendo seu último disco gravado em 2014, e foi fundado por Syd Barrett (guitarra, vocal), Nick Mason (bateria), Roger Waters (baixo, voz) e Richard Wright (teclados, voz).

A estimativa é que o Pink Floyd tenha vendido mais de 250 milhões de discos.

4. Queen

A banda britânica Queen está entre as mais conhecidas de todos os tempos. Formada em 1970, ela continua ativa mesmo após a morte do vocalista, em 1991. Em sua formação original, era composta por Brian May (guitarra e vocais), Freddie Mercury (vocais e piano), John Deacon (baixo) e Roger Taylor (bateria e vocais). Hoje, permanecem no grupo Brian May, Roger Taylor e Adam Lambert (cantor).

Os números de vendas do Queen variam, mas as estimativas apontam cerca de 300 milhões de discos vendidos em todo o mundo.

3. Led Zeppelin

No top 3 dessa lista se encontra o Led Zeppelin, banda britânica formada em 1968, na cidade de Londres (Inglaterra). Oficialmente, o grupo encerrou as atividades em 1980, mas tiveram novas (e breves) reuniões em 1985, 1988, 1995 e 2007. A composição original era formada por Jimmy Page (guitarrista), Robert Plant (vocalista), John Paul Jones (baixista e tecladista) e John Bonham (baterista).

Conhecida como uma das bandas mais influentes de todos os tempos, estima-se que o Led Zeppelin tenha vendido mais de 350 milhões de discos.

2. Elvis Presley

Um dos pioneiros do rock, Elvis Presley está listado como um dos maiores artistas de todos os tempos. Nascido em Tupelo (Estados Unidos), em 1935, ficou reconhecido como o "Rei do Rock and Roll" nos anos 1950. Hoje, ele é considerado o artista de música solo mais vendido de todos os tempos, segundo o Guiness World Records. Ele também tem o recorde do maior número da Billboard 200.

Elvis morreu em 1977, aos 42 anos, por uma parada cardíaca. A estimativa é que Elvis tenha vendido cerca de 1,5 bilhão de discos em todo o mundo.

1. The Beatles

Recordista mundial e a maior banda de todos os tempos, os Beatles encabeçam a lista das gigantes do rock. Criado em 1960, o grupo britânico, fundado em Liverpool (Inglaterra), ficou em atividade até 1970, e era composto por John Lennon (vocalista), Paul McCartney (guitarrista), George Harrison (guitarrista) e Ringo Starr (baterista).

Mesmo com poucos anos em atividade, o grupo é considerado o maior e mais bem-sucedido de todos os tempos. Dos quatro integrantes, somente Paul e Ringo seguem vivos. John Lennon foi assassinado em 1980 e George morreu de câncer na garganta, em 2001.

Ao todo, estima-se que os Beatles tenham vendido mais de 1,6 bilhão de discos em todo o mundo.

*Os dados dessa matéria foram baseados em um compilado comparativo das listas mais atualizadas do Guiness World Records, do Chartmasters.org, da RIAA e da Best Selling Albuns.