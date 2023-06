Morgan Freeman faz 86 anos: veja os 7 filmes mais marcantes do ator

O ator Morgan Porterfield Freeman Jr., reconhecido mundialmente como grande astro de Hollywood e dono de uma voz inconfundível, completa 86 anos nesta quinta-feira, 1º.

Freeman já foi indicado cinco vezes ao Oscar e levou uma estatueta para casa, em 2005, na categoria de Melhor Ator Coadjuvante para "Menina de Ouro". Além disso, tem no portfólio um total de 79 participações em filmes.

Figura presente na vida de muita gente, Morgan Freeman é um fenômeno do cinema e sinônimo de superação. Seu primeiro papel no cinema foi em 1980, pelo filme "Brubaker", aos 43 anos. Foi só aos 50 anos, no filme "Armação Perigosa" (1987) que o ator se tornou reconhecido, quando foi indicado pela primeira vez ao Oscar como ator coadjuvante.

Para comemorar os 86 anos do ator, separamos cinco filmes imperdíveis nos quais Morgan Freeman atua. Confira:

Um sonho de Liberdade (1994)

Em "Um Sonho de Liberdade", Morgan Freeman interpreta o papel de Ellys Boyd "Red". Ele também faz toda a narração do longa-metragem. Foi indicado ao Oscar de Melhor Ator pelo filme, assim como Globo de Ouro e SAG Awards. Levou para casa o prêmio do Chlotrudis Award de Melhor Ator.

Sinopse: Andy Dufresne é condenado a duas prisões perpétuas consecutivas pelas mortes de sua esposa e de seu amante. Porém, só Andy sabe que ele não cometeu os crimes. No presídio, durante dezenove anos, ele faz amizade com Red, sofre as brutalidades da vida na cadeia, se adapta, ajuda os carcereiros, etc.

Se7en - Os sete pecados capitais (1995)

Em "Seven", Freeman interpreta o detetive Lt. William Somerset. Foi indicado ao Chicago Film Critics Association Award na categoria de Melhor Ator Coadjuvante pelo papel.

Sinopse: A ponto de se aposentar, o detetive William Somerset pega um último caso, com a ajuda do recém-transferido David Mills. Juntos, descobrem uma série de assassinatos e logo percebem que estão lidando com um assassino que tem como alvo pessoas que ele acredita representar os sete pecados capitais.

Todo Poderoso (2003)

Em "Todo Poderoso" o ator interpreta ninguém menos que o próprio Deus. O filme tem como protagonista o ator Jim Carey.

Sinopse: Bruce Nolan é um jornalista que tem a vida perfeita. Quando as coisas começam a dar errado, ele questiona Deus e a forma como ele comanda a Terra. O Todo Poderoso dá ao rapaz todos seus poderes, mas Bruce percebe como é difícil ser onipresente.

Menina de Ouro (2004)

Um dos papéis mais reconhecidos de Morgan Freeman foi em "Menina de Ouro". O ator interpreta Eddie "Scrap Iron" e faz também a narração do longa. Pelo trabalho, Freeman recebeu o Oscar e o SAG de Melhor Ator Coadjuvante. Foi indicado também no Globo de Ouro e Critics Choice Awards.

Sinopse: Frankie Dunn é um veterano treinador de boxe de Los Angeles que mantém quase todos a uma certa distância, exceto o velho amigo e sócio Eddie Dupris. Quando Maggie Fitzgerald, uma operária transferida de Missouri, chega ao ginásio de Frankie em busca de sua experiência, ele fica relutante em treinar a jovem. Mas quando cede ao seu jeito reservado, os dois formam um vínculo muito próximo que inevitavelmente mudará suas vidas.

Batman: O Cavaleiro das Trevas (2008)

Entrando para um papel dentro de um filme de super-herói, Freeman interpreta Lucius Fox, dirigente da Wayne Enterprises.

Sinopse: Com a ajuda de Jim Gordon e Harvey Dent, Batman tem mantido a ordem na cidade de Gotham. Mas um jovem e anárquico criminoso, conhecido como Coringa, pretende testar o justiceiro e mergulhar a cidade em um verdadeiro caos.

Invictus (2009)

Em "Invictus", Freeman incorporou o papel de Nelson Mandela - um dos trabalhos mais importantes e relembrados do ator. Foi indicado ao Oscar de Melhor Ator, Globo de Ouro e SAG Awards.

Sinopse: Depois do fim do apartheid, o recém-eleito presidente Nelson Mandela lidera uma África do Sul que continua racial e economicamente dividida. Ele acredita que pode unificar a nação por meio da linguagem universal do esporte. Para isso, Mandela junta forças com Francois Pienaar, capitão do time de rúgbi, promovendo a união dos sul-africanos em favor do time local na Copa Mundial de Rúgbi de 1995.

Truque de Mestre (2013)

Por fim, em "Truque de Mestre", o ator interpreta o personagem Thaddeus Bradley, um veterano desmistificador de mágicos.

Sinopse: Um grupo de ilusionistas encanta o público com suas mágicas e também rouba bancos em outro continente, distribuindo a quantia para os próprios espectadores. O agente do FBI Dylan Hobbs está determinado a capturá-los e conta com a ajuda de Alma Vargas, uma detetive da Interpol, e também de Thaddeus Bradley, um veterano desmistificador de mágicos que insiste que os assaltos são realizados a partir de disfarces e jogos envolvendo vídeos.