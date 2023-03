Conheça a trajetória de Michelle Yeoh, ganhadora do Oscar de Melhor Atriz

A atriz sino-malaia Michelle Yeoh fechou a temporada de prêmios fazendo história neste último dia 12, quando se tornou a primeira atriz que se identifica como asiática a ganhar um Oscar de Melhor Atriz.

Michelle levou a estatueta para casa pela atuação no longa Tudo Em Todo Lugar Ao Mesmo Tempo (2022), do estúdio norte-americano A24 e de direção e roteiro assinados por Daniel Scheinert e Daniel Kwan. O longa somou um total de 11 indicações na noite e levou sete estatuetas para casa.



O papel de Michelle Yeoh em Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo

No filme, Michelle interpreta Evelyn Wang, uma imigrante e mãe chinesa que enfrenta crises familiares e fiscais nos Estados Unidos. Para resolver os impasses impostos ao longo do caminho, Evelyn acaba viajando e conhecendo outras versões da sua vida em realidades de um multiverso caótico.

O filme mistura frames rápidos com imagens coloridas e recheadas de efeitos visuais. Apesar do frenesi e humor, o longa de cerca de duas horas traz discussões importantes sobre autoconhecimento, a importância da família e de limites.

No Rotten Tomatoes, Tudo em Todo Lugar Ao Mesmo Tempo conta com 95% de aprovação da crítica e 88% de aprovação por parte do público.

O Oscar de Melhor Atriz

Michelle estava indicada na categoria ao lado das atrizes: Ana de Armas (pela interpretação de Blonde), Andrea Riseborough (To Leslie), Cate Blanchett (Tár), Michelle Williams (Os Fabelmans). Ela também ganhou prêmios no Globo de Ouro, nos Spirit Awards de cinema independente e no Screen Actors Guild Awards (SAG).

“Por todos os meninos e meninas que parecem comigo assistindo esta noite, isso é um farol de esperança e possibilidade. Essa é a prova de que sonhos realmente se realizam”, disse Yeoh ao receber o prêmio.

Assista ao discurso de Michelle Yeoh no Oscar 2023

“Tenho que dedicar o prêmio à minha mãe e a todas as mães do mundo porque elas são as verdadeiras super-heroínas e, sem elas, nenhum de nós estaria aqui esta noite. Ela tem 84 anos e estou levando o prêmio para ela, ela está assistindo da Malásia com minha família e amigos. Amo vocês, estou levando isso para casa para vocês”, disse Yeoh em seu discurso de vitória. “Também, para a minha família estendida em Hong Kong onde comecei minha carreira: Obrigada por me deixarem ficar em seus ombros, me dando ajuda para que eu pudesse estar aqui hoje. Aos meus afilhados, às minhas irmãs, todos eles, aos meus irmãos, à minha família. Obrigado, obrigado. Obrigado à Academia, isso é história sendo feita”, concluiu.

Carreira e reconhecimento

Nascida em Ipoh, na Malásia, em 1962, Michelle não tinha pretensões de se tornar uma atriz de Hollywood. Ela se dedicava à dança, mais especificamente ao balé. Foi por causa do esporte que, aos 15 anos, mudou-se para a Inglaterra para estudar na London Royal Academy of Dance.

Por causa de uma contusão na coluna, Michelle foi impedida de continuar como bailarina clássica. Ao voltar para a casa da sua família, a mãe a inscreveu em um concurso de beleza, onde a atriz foi eleita Miss Malásia, e mais tarde, participou do Miss Mundo.

Destaque nas artes marciais

Após estrelar um comercial de TV ao lado de Jackie Chan, veio o convite do ator para Michelle se mudar para Hong Kong com o objetivo de se dedicar à atuação.

A atriz se destacou por participar de filmes com artes marciais, mesmo sem conhecimentos formais na área. Ela aplicava o que sabia de dança para fazer as cenas de luta – onde geralmente dispensava as dublês.

A grande estreia em Hollywood veio em 007 - O Amanhã Nunca Morre (1997), mas Yeoh tem grandes filmes no seu currículo artístico, como: O Tigre e o Dragão (2000), Memórias de uma Gueixa (2005), A Múmia: Tumba do Imperador Dragão (2008), Além da Liberdade (2011), Podres de Ricos (2018) e Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis (2021). Além de emprestar sua voz em Kung Fu Panda 2 (2011).

Yeoh também interpretou papéis na televisão.

Assista ao trailer do filme de Tudo Em Todo Lugar Ao Mesmo Tempo