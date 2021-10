Moradores desta vila podem ver a boneca de 'Round 6' ao vivo

"Batatinha frita... 1,2,3". A icônica fala da versão dublada de Round 6 (ou Squid Game), dita por uma boneca um tanto assustadora, ganha cada vez mais fama nas redes sociais. Saindo do mundo da ficção da Netflix e vindo para a realidade, parece quase impossível encontrar a versão original do brinquedo ao vivo e a cores, certo? Não mais. Os moradores de uma vila rural sul-coreana puderam vê-la na última semana.

Isso tudo aconteceu porque a boneca gigante foi colocada do lado de fora de um museu de carruagem de cavalos, chamado Macha Land. O local, que fica a três horas da capital Seul, no condado de Jincheon, foi o escolhido pela produção para guardar o brinquedo que faz parte da série até que a filmagem estivesse encerrada.

Porém, segundo o jornal Hankook Ibo, os planos do museu nunca incluíram deixar a boneca exposta ao ar livre para quem quisesse ver. A ideia, originalmente, era guardá-la dentro do museu até que fosse anunciada uma exposição especial sobre a série na região.

Fato é que, quem passou pela região -- e, é claro, reconheceu a boneca da série -- aproveitou para tirar algumas fotos no local.

Uma curiosidade: apesar de a dublagem ter sido feita com "Batatinha frita....", a tradução literal da fala da boneca seria algo como "A rosa-de-Saron floresceu". A flor é considerada um símbolo na Coreia do Sul.

Na série, a boneca desempenha um papel importante ao ser a primeira das seis brincadeiras mortais que são propostas aos participantes do jogo. Em uma dinâmica que lembra a brincadeira de "Estátua", é ela quem checa quem se mexeu ou não -- e, de certa forma, induz a consequências trágicas para quem decide participar do jogo. Além disso, ela vira a cabeça em 180 graus, no que é impossível a não remeter a "O Exorcista".

Enquanto isso, o sucesso da série continua, em âmbito global. Recentemente, Ted Sarandos, o CEO da Netflix, anunciou que a série está no caminho de se tornar "a maior da história" dentro da plataforma, em idioma estrangeiro. O sucesso da série gerou especulações sobre segunda temporada, ao que o criador, Hwang Dong-hyuk, disse inicialmente que não estaria preparado, mas depois voltou atrás e disse que estaria disposto, desde que tivesse ajuda. Pelo jeito, os fãs vão ter que esperar.