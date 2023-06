MITA SP: veja o que dá para fazer no festival

O MITA 2023 traz sua 2ª edição para São Paulo neste fim de semana, mas em local diferente: desta vez, no Vale do Anhangabaú, que vem sendo palco de diversos eventos culturais na capital.

Dividido em pista normal e pista premium, o festival conseguiu trazer uma multidão e marcas como Heineken, cerveja oficial do evento; Deezer e Mike's.

Veja programação, como chegar e outras dicas para o festival

Mais singelas este ano, as ativações ficaram dispostas ao longo do grande corredor que separa os palcos, localizados em cada extremidade do evento. Veja o que dá para fazer nas ativações e os brindes disponíveis:

O que dá para fazer no MITA SP?

Heineken

Além dos vários estandes para comercialização da cerveja, a Heineken também tem uma atuação bem ao meio do Anhangabaú. Lá dentro, é possível participar de jogos, adquirir o copo do evento e conhecer os incentivos da marca para o festival.

Mike’s

Marca da bebida alcóolica que mistura vodka e suco de limão, a Mike's também marcou presença no Mita. O estande principal da marca tem a "Roda da Sorte", a mesma do Lollapalooza. Girando ela, é possível ganhar uma canga da marca ou uma latinha da bebida.

Grey Goose

A Grey Goose assina um espaço de descanso no Mita: quem quer conforto pode se acomodar nas cadeiras de praia

Deezer

A Deezer conta com uma ativação de dois andares próximo da pista premium do evento. Na parte de cima, uma vista privilegiada do festival e uma ativação de karaokê. Quem cantar pode ganhar uma assinatura do streaming de música.

Jack Daniels

Perto da área de bebidas da marca, ao lado direito do festival, a Jack Daniels está vendendo drinks com uísques da marca em um copo oficial do evento.

Praça de alimentação

Confira o line-up gastronômico do MITA SP: