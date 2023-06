Duda Beat além da música: cantora quer investir em marca própria

O MITA 2023 traz sua 2ª edição para São Paulo neste fim de semana, no Vale do Anhangabaú, que vem sendo palco de diversos eventos culturais na capital. No último sábado, 3, o line-up contou com Duda Beat, Djonga, Natiruts, BadBadNotGood, Flume e a headliner da noite, Lana Del Rey.

O dia foi marcado por bons shows, incluindo o de Duda Beat, de 35 anos, que conquistou uma legião de fãs no Palco Deezer. Logo após sua apresentação, a cantora concedeu entrevista à EXAME POP e falou que pretende investir na carreira de empreendedora, ser dona de uma marca própria, assim que realizar a entrega de seu terceiro álbum de estúdio.

"Tenho muitas expectativas, vontade de empreender mais, fazer produtos, linhas de produtos meus, ter minha marca própria. Eu acho que eu tenho o 'tino' para esse negócio, acho que eu vou mandar bem se eu fizer. É uma vontade minha muito grande, mas eu quero primeiro entregar esse terceiro disco. Mas isso já está fervilhando na minha cabeça", ressaltou ela.

Ela não deu detalhes de quais produtos comercializará ainda. Até o momento, a cantora não tem nenhuma marca além da música, mas já realizou algumas parcerias de negócio, como a collab com a C&A, em agosto do ano passado.

Duda Beat no MITA 2023

Durante o show no MITA em São Paulo, a cantora conseguiu preencher o espaço do palco e faz uma verdadeira multidão cantar suas músicas, das mais novas às mais antigas. Ela aderiu à campanha "Libera Lana", na qual os cantores vão antecipando a chegada de Lana Del Rey ao festival, e chegou a encontrar a artista no camarim.

Sobre o show no MITA, Duda destacou que o conseguiu sentir a energia do público com mais presença do que em outras apresentações.

"O show foi muito maravilhoso, a energia que eu recebi ali, de cima do palco, foi surreal. Já fiz muitos shows na minha vida, mas hoje eu senti uma energia muito especial", explica ela à EXAME. "Tocar em São Paulo é sempre muito maravilhoso, porque o público é incrível, responde, canta junto. É muito louco porque o público faz o show acontecer, a gente sempre deixa essa conta na mão do artista e da banda, só que a verdade é que o público é fundamental, senão, é só um ensaio nosso, né?"

Novo álbum de Duda Beat

Durante a entrevista, ela mencionou que se terceiro álbum de estúdio está chegando em breve. O disco terá uma parceria com outro artista, ainda não revelado, e lançará a artista em outros estilos musicais, de acordo com a cantora.

"Eu sou variedade, quero trazer diferentes musicalidades a esse terceiro álbum. Vocês podem contar com uma variedade de sons, de ritmos, de música mesmo, porque eu sou isso. Vão ter ritmos que eu nunca nem cantei na minha vida. Eu espero que vocês gostem, porque estou fazendo tudo isso com muito amor, pensando em cada detalhe e em como isso vai chegar ao público", finaliza ela.

O álbum ainda não tem data de estreia e o nome ainda não foi liberado.