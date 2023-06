Mita em SP: veja programação, como chegar e outras dicas para o festival

Neste fim de semana, o Anhangabaú será palco do festival de música Mita. Com artistas nacionais e internacionais, o evento trará música para a região do centro de São Paulo ao longo dos dias 03 e 04 de junho. Lana Del Rey, Florence + The Machine, NX Zero, Jorge Ben Jor e Djonga são algumas das atrações principais da 2ª edição do festival na capital paulista.

A EXAME POP compilou tudo que você precisa saber para estar pronto para o MITA SP. Veja horários, programação, mapa, como chegar e mais informações:

Programação do Mita SP

Sábado (03/06)

Palco Deezer

11h55 - N.I.N.A

12h50 - Avuá e Rodrigo Alarcon

14h35 - Duda Beat

16h45 - Djonga (convida BK)

19h05 - Natiruts

Palco Centro

13h40 - Jehnny Beth

15h30 - BadBadNotGood

17h40 - Flume

20h20 - Lana Del Rey

Domingo (04/06)

Palco Deezer

12h - Far From Alaska (convida SuperCombo)

14h - Sabrina Carpenter

16h20 - NX Zero

18h55 - The Mars Volta

Palco Centro

13h - Don L (convida Tasha & Tracie)

15h10 - Capital Inicial

17h30 - Haim

20h20h - Florence + The Machine

Como chegar ao Mita SP?

O acesso ao festival será feito por duas entradas, uma embaixo do Viaduto do Chá, que fica a 5 minutos da Estação Metrô Anhangabaú, e outra na Avenida São João, a 8 minutos da Estação do Metrô São Bento. O evento não tem estacionamento conveniado, então é recomendado ir de transporte público.

Mapa do Mita

O evento terá dois palcos: Obelisco e Deezer, cada um de um lado do Anhangabaú. Veja detalhes:

Itens proibidos

O que pode levar para o Mita?

Celular

Documentos

Pessoais

Capa de chuva

Copo Stanley

Protetor solar

Chapéu ou boné

Protetor Labial

Óculos escuros

Câmera portátil

Barra de cereal

Mochila ou bolsa

Canga

Frutas cortadas

Álcool em gel (máximo de 50 ml)

Alimentos industrializados fechados

O que não pode levar para o Mita?

Garrafas, latas e bebidas

Câmeras fotográficas ou filmadoras profissionais ou com lente destacável

Utensílios de armazenagem

Embalagens rígidas com tampa

Cartazes feitos com papelão e/ou fixados a madeiras; canudos rígidos, etc

Capacetes

Cadeiras ou bancos

Fogos de artifício

Objetos de vidro

Bastão para tirar foto

Armas brancas

Guarda-chuva

Objetos pontiagudos, cortantes e/ou perfurantes

Revistas, jornais e livros

Correntes e cinturões

Ingressos

Como comprar ingressos?

Até o momento de publicação desta matéria, o domingo (04/06) do Mita SP ainda está disponível. É possível comprar ingressos pelo site oficial da Eventim. Os valores variam de R$ 350 a R$ 2.200.

Comida

Confira o line-up gastronômico do MITA SP: