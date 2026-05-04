Met Gala 2026 acontece nesta segunda-feira, 4: saiba como assistir ao vivo

O Met Gala 2026 ocorre na noite desta segunda-feira, 4, em Nova York, reunindo nomes da indústria cultural e da moda em um dos eventos mais relevantes do calendário norte-americano.

A cerimônia costuma concentrar um grupo amplo de celebridades, que comparecem com trajes desenvolvidos por estilistas reconhecidos do setor.

A cada edição, artistas com influência em diferentes áreas apresentam produções elaboradas que ganham repercussão internacional. Parte dos convidados segue o tema definido pela organização, enquanto outros utilizam o evento para inserir elementos ligados a posicionamentos políticos ou referências culturais próprias.

Nesta edição, a condução do evento fica sob responsabilidade de Anna Wintour, editora da revista Vogue e presidente do Met Gala desde 1995, ao lado de Beyoncé, Nicole Kidman e Venus Williams. Outros participantes também são esperados na chegada ao tapete vermelho.

A seguir, veja os principais pontos sobre o Met Gala 2026:

O que é o Met Gala?

Criado em 1948, o Met Gala surgiu como uma iniciativa beneficente voltada à manutenção do departamento de moda e figurino do Metropolitan Museum de Nova York, conhecido como Met. Inicialmente frequentado por integrantes da elite local, o evento passou por mudanças a partir da década de 1970, quando celebridades começaram a integrar a lista de convidados.

Desde 1995, Anna Wintour lidera ou co-lidera as edições do Met Gala, com exceção de duas ocasiões. Ao longo desse período, o evento ampliou sua visibilidade e elevou os valores arrecadados para o Costume Institute. Em paralelo, os custos de participação também cresceram, com a BBC informando que o ingresso para o jantar de 2025 chegou a cerca de US$75 mil (aproximadamente R$372,58 mil na cotação atual).

O tema anual do Met Gala mantém relação direta com a exposição promovida pelo Costume Institute. Ao longo das décadas, estilistas como Gianni Versace, Coco Chanel e Christian Dior foram destacados, enquanto outras edições abordaram assuntos como super-heróis, religião e moda africana.

Para 2026, o tema definido foi “Costume Art”, ou “arte do figurino”. Segundo a revista Vogue, responsável pela organização, a exposição parte de peças do acervo do Met reinterpretadas em criações de alta-costura, com referência à diversidade de corpos.

De acordo com o curador da mostra, Andrew Bolton, a proposta é posicionar a moda como uma “visão primordial da formação visual e social” da humanidade.

Onde assistir ao Met Gala ao vivo?

A transmissão do tapete vermelho do Met Gala 2026 será exibida no canal oficial da Vogue no YouTube, a partir das 19h. O momento marca a chegada dos convidados selecionados pela organização.

A cobertura contará com Emma Chamberlain, Cara Delevingne, Ashley Graham e La La Anthony, que atuarão como apresentadoras da Vogue durante a abertura do evento.

O acesso à transmissão ao vivo já está disponível na página oficial da revista.