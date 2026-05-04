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Met Gala 2026 acontece nesta segunda-feira, 4: saiba como assistir ao vivo

Realizada em Nova York, cerimônia destaca grupo amplo de celebridades, que comparecem com trajes desenvolvidos por estilistas reconhecidos do setor

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 4 de maio de 2026 às 17h17.

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O Met Gala 2026 ocorre na noite desta segunda-feira, 4, em Nova York, reunindo nomes da indústria cultural e da moda em um dos eventos mais relevantes do calendário norte-americano.

A cerimônia costuma concentrar um grupo amplo de celebridades, que comparecem com trajes desenvolvidos por estilistas reconhecidos do setor.

A cada edição, artistas com influência em diferentes áreas apresentam produções elaboradas que ganham repercussão internacional. Parte dos convidados segue o tema definido pela organização, enquanto outros utilizam o evento para inserir elementos ligados a posicionamentos políticos ou referências culturais próprias.

Nesta edição, a condução do evento fica sob responsabilidade de Anna Wintour, editora da revista Vogue e presidente do Met Gala desde 1995, ao lado de Beyoncé, Nicole Kidman e Venus Williams. Outros participantes também são esperados na chegada ao tapete vermelho.

A seguir, veja os principais pontos sobre o Met Gala 2026:

O que é o Met Gala?

Criado em 1948, o Met Gala surgiu como uma iniciativa beneficente voltada à manutenção do departamento de moda e figurino do Metropolitan Museum de Nova York, conhecido como Met. Inicialmente frequentado por integrantes da elite local, o evento passou por mudanças a partir da década de 1970, quando celebridades começaram a integrar a lista de convidados.

Desde 1995, Anna Wintour lidera ou co-lidera as edições do Met Gala, com exceção de duas ocasiões. Ao longo desse período, o evento ampliou sua visibilidade e elevou os valores arrecadados para o Costume Institute. Em paralelo, os custos de participação também cresceram, com a BBC informando que o ingresso para o jantar de 2025 chegou a cerca de US$75 mil (aproximadamente R$372,58 mil na cotação atual).

O tema anual do Met Gala mantém relação direta com a exposição promovida pelo Costume Institute. Ao longo das décadas, estilistas como Gianni Versace, Coco Chanel e Christian Dior foram destacados, enquanto outras edições abordaram assuntos como super-heróis, religião e moda africana.

Para 2026, o tema definido foi “Costume Art”, ou “arte do figurino”. Segundo a revista Vogue, responsável pela organização, a exposição parte de peças do acervo do Met reinterpretadas em criações de alta-costura, com referência à diversidade de corpos.

De acordo com o curador da mostra, Andrew Bolton, a proposta é posicionar a moda como uma “visão primordial da formação visual e social” da humanidade.

Onde assistir ao Met Gala ao vivo?

A transmissão do tapete vermelho do Met Gala 2026 será exibida no canal oficial da Vogue no YouTube, a partir das 19h. O momento marca a chegada dos convidados selecionados pela organização.

A cobertura contará com Emma Chamberlain, Cara Delevingne, Ashley Graham e La La Anthony, que atuarão como apresentadoras da Vogue durante a abertura do evento.

O acesso à transmissão ao vivo já está disponível na página oficial da revista.

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