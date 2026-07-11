Quem foi Jayden Adams, jogador que ajudou a África do Sul a fazer história na Copa antes de morrer

O meia Jayden Adams, que defendia o Mamelodi Sundowns e a seleção da África do Sul, morreu neste sábado, 11, aos 25 anos. O jogador havia participado recentemente da Copa do Mundo de 2026.

A morte foi confirmada por familiares, representantes do atleta e pelo Sindicato dos Futebolistas da África do Sul à imprensa local.

Até o momento, a causa e as circunstâncias da morte não foram informadas.

Conheça a trajetória do atleta

Antes do anúncio de sua morte neste sábado, Jayden Adams era considerado um dos principais nomes da nova geração do futebol sul-africano. Aos 25 anos, o meio-campista vivia o melhor momento da carreira, como titular do Mamelodi Sundowns e integrante da seleção da África do Sul que disputou a Copa do Mundo de 2026.

Nascido em 5 de maio de 2001, na Cidade do Cabo, Adams atuava como meio-campista central e se destacava pela qualidade na saída de bola, visão de jogo e versatilidade. Revelado pelo Stellenbosch FC, estreou como profissional em 2020 e rapidamente ganhou espaço na equipe, tornando-se um dos principais jogadores do clube.

O desempenho chamou a atenção do Mamelodi Sundowns, maior vencedor do futebol sul-africano, que o contratou em janeiro de 2025. Pela equipe, conquistou a Liga dos Campeões da África na temporada 2025/26, principal título de sua carreira.

Na seleção da África do Sul, Adams estreou em 2022 e acumulou 13 partidas e dois gols. Na Copa do Mundo de 2026, participou dos três jogos da fase de grupos e integrou a campanha histórica que levou os sul-africanos ao mata-mata do torneio pela primeira vez. A equipe acabou eliminada pelo Canadá nas oitavas de final.

Durante o Mundial, o jogador enfrentou um momento difícil fora dos gramados ao perder a avó, Marianna Adams. Mesmo diante da perda, permaneceu com a delegação durante a competição.

Além da conquista continental pelo Sundowns, Adams também levantou o troféu da Carling Knockout de 2023, quando ainda defendia o Stellenbosch FC.

O meio-campista também ficou conhecido do público brasileiro ao enfrentar o Fluminense pela Copa do Mundo de Clubes, em junho do ano passado. A partida terminou empatada por 0 a 0.

A confirmação da morte de Jayden Adams provocou grande comoção na África do Sul. O sindicato dos jogadores de futebol do país e o Ministério dos Esportes prestaram homenagens, destacando o talento, a humildade e o legado deixado pelo atleta, que era apontado como uma das principais referências da nova geração do futebol sul-africano.