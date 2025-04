Mensagens ocultas são reveladas em obelisco egípcio de Paris

O Obelisco de Luxor, instalado na Place de la Concorde, em Paris, desde 1836, ainda guarda mistérios que surpreendem os estudiosos. O monumento de 3.300 anos, doado pela então vice-realeza do Egito, acaba de ter novas mensagens descobertas em suas superfícies.

Jean-Guillaume Olette-Pelletier, egiptólogo e criptólogo da Universidade Católica de Paris, revelou a existência de sete inscrições ocultas que passam despercebidas a olho nu. Segundo o pesquisador, essas mensagens foram esculpidas para enaltecer a autoridade divina do faraó Ramsés II diante da elite egípcia. A descoberta foi divulgada inicialmente pela mídia francesa, e um artigo científico será publicado em breve na revista ENiM (Egypt of the Nile and Mediterranean).

Olette-Pelletier fez a identificação em dezembro de 2021, quando o obelisco estava cercado por andaimes para restauração. A estrutura permitiu uma análise próxima das inscrições localizadas perto do topo dourado em forma de pirâmide. A chave para a descoberta foi ler os hieróglifos horizontalmente, e não apenas verticalmente, o que revelou padrões ocultos.

Muitas das mensagens usam técnicas conhecidas como crypto-hieroglyphs, formas de escrita criptografada utilizadas pela elite egípcia. Segundo especialistas, apenas seis egiptólogos no mundo dominam a interpretação desses códigos atualmente.

Propaganda divina e segredos tridimensionais

As mensagens recém-identificadas utilizam uma forma de "criptografia tridimensional", ou seja, seus significados completos só podem ser compreendidos circulando fisicamente o obelisco. O pesquisador explicou que algumas inscrições foram posicionadas de forma estratégica para serem vistas apenas de certos ângulos — especialmente por embarcações navegando pelo Rio Nilo, quando o monumento ainda estava no Templo de Luxor.

Entre os temas codificados estão as vitórias militares de Ramsés II, sua longevidade no poder e a importância de oferecer presentes aos deuses. De acordo com Olette-Pelletier, essas inscrições funcionavam como propaganda política sofisticada, destinada a reforçar o status divino do faraó.

Ramsés II, que governou entre 1279 e 1213 a.C., é um dos mais célebres faraós da história egípcia. A presença contínua de mensagens ocultas em monumentos como o Obelisco de Luxor mostra que, mesmo após séculos de pesquisa, a antiguidade ainda guarda surpresas para a ciência moderna.