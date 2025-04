Mais de 200 voos cancelados ou atrasados ​​no aeroporto de Lisboa por causa de apagão

Mais de 200 voos foram cancelados ou atrasados ​​no Aeroporto de Lisboa, por causa do apagão que afetou nesta segunda-feira Portugal, Espanha e sul da França.

Segundo o site de rastreamento de voos "Flightaware", 59 voos (17%) programados para partir do aeroporto Humberto Delgado, na capital portuguesa, foram cancelados, enquanto 76 (22%) estão atrasados.

De acordo com a mesma fonte, 40 voos (12%) previstos para chegar ao aeroporto de Lisboa foram cancelados e 28 sofreram atrasos (8%).

A companhia aérea portuguesa TAP pediu aos passageiros que não se dirijam aos aeroportos por causa de queda de energia.

A autoridade de aviação civil de Portugal, ANA-Aeroportos, ativou hoje geradores de emergência nos aeroportos de Porto e Faro, permitindo operações essenciais, e no de Lisboa, que está operando com mais restrições.

Os geradores estão permitindo que pousos e decolagens continuem no Porto e em Faro, enquanto algumas decolagens e pousos estão ocorrendo no aeroporto de Lisboa, mas com mais restrições.