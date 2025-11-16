Tecnologia

ExameLabINTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

WhatsApp libera recurso para escanear documentos pelo app; entenda

Função transforma fotos em PDF e elimina necessidade de aplicativos de terceiros

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 16 de novembro de 2025 às 10h10.

O WhatsApp passou a permitir que usuários digitalizem documentos diretamente no aplicativo e enviem os arquivos no formato PDF, sem depender de programas externos.

A novidade está disponível nas versões mais recentes para Android e iOS e faz parte do pacote de atualizações que a Meta vem liberando de forma gradual.

Como funciona a digitalização no WhatsApp

A ferramenta transforma fotos de documentos físicos em arquivos digitais dentro do próprio app.

Para usar, basta abrir a conversa em que o arquivo será enviado, tocar no ícone de anexo e selecionar a opção “Documento”.

Em seguida, o app exibe o comando “Digitalizar documento”, que ativa a câmera no modo próprio para escaneamento.

É possível utilizar o modo automático — que captura o documento quando o enquadramento está estável — ou escolher o modo manual, tirando a foto no momento desejado.

Depois da captura, o usuário ajusta bordas, aplica filtros ou gira o arquivo para otimizar a legibilidade.

Após a edição, basta confirmar a imagem em “OK” e, se quiser, adicionar um comentário para contextualizar o PDF antes de enviar. O arquivo é encaminhado já no formato digital, pronto para ser salvo ou compartilhado em outros dispositivos.

A função está ativa para iPhone e passou a ser liberada desde setembro para dispositivos Android, permitindo escanear, recortar, salvar e enviar documentos diretamente do WhatsApp.

A Meta orienta que o aplicativo seja mantido sempre atualizado, pois o recurso chega aos usuários em etapas.

Acompanhe tudo sobre:WhatsAppAndroidiOSAppleTecnologia

Mais de Tecnologia

Robô aspirador que passa pano por até R$ 1.500

Land Rover perde US$ 258 milhões com ataque cibernético

O plano da Boeing para ‘enterrar’ suas emissões de carbono

Como escolher um projetor para montar seu cinema em casa na Black Friday

Mais na Exame

Casual

Veja 16 estreias já confirmadas para o Salão de São Paulo

Mundo

Protesto Gen Z aconteceu por todo o México deixou 120 feridos; veja fotos

Future of Money

2025: o ano em que o mercado cripto virou infraestrutura financeira

Pop

De Caetano à Carlinhos Brown: tudo sobre o show da Dua Lipa no Brasil