WhatsApp libera recurso para escanear documentos pelo app; entenda

O WhatsApp passou a permitir que usuários digitalizem documentos diretamente no aplicativo e enviem os arquivos no formato PDF, sem depender de programas externos.

A novidade está disponível nas versões mais recentes para Android e iOS e faz parte do pacote de atualizações que a Meta vem liberando de forma gradual.

Como funciona a digitalização no WhatsApp

A ferramenta transforma fotos de documentos físicos em arquivos digitais dentro do próprio app.

Para usar, basta abrir a conversa em que o arquivo será enviado, tocar no ícone de anexo e selecionar a opção “Documento”.

Em seguida, o app exibe o comando “Digitalizar documento”, que ativa a câmera no modo próprio para escaneamento.

É possível utilizar o modo automático — que captura o documento quando o enquadramento está estável — ou escolher o modo manual, tirando a foto no momento desejado.

Depois da captura, o usuário ajusta bordas, aplica filtros ou gira o arquivo para otimizar a legibilidade.

Após a edição, basta confirmar a imagem em “OK” e, se quiser, adicionar um comentário para contextualizar o PDF antes de enviar. O arquivo é encaminhado já no formato digital, pronto para ser salvo ou compartilhado em outros dispositivos.

A função está ativa para iPhone e passou a ser liberada desde setembro para dispositivos Android, permitindo escanear, recortar, salvar e enviar documentos diretamente do WhatsApp.

A Meta orienta que o aplicativo seja mantido sempre atualizado, pois o recurso chega aos usuários em etapas.