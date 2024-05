Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre suspense e romance, documentários e séries, este final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. Na Apple TV+, estreia de Matéria Escura, thriller baseado no romance do autor best-seller Blake Crouch. Já na Netflix, estreia de O Cozinheiro Assassino: A História de César Román, série documental sobre um assassinato envolvendo um chef espanhol, que fez carreira em meio a uma rede de segredos e identidades falsas.

Maxton Hall: O Mundo Entre Nós (Prime Video)

Quando Ruby (Harriet Herbig-Matten) involuntariamente testemunha um segredo explosivo na escola particular de Maxton Hall, o arrogante herdeiro milionário James Beaufort (Damian Hardung) tem que lidar com a perspicaz estudante bolsista para o bem ou para o mal: ele está determinado a silenciar Ruby.

Matéria Escura (Apple TV+)

Elogiado como um dos melhores romances de ficção científica da década, Matéria Escura é a história sobre os caminhos que nunca percorremos. A série segue Jason Dessen (Edgerton), físico, professor e pai de família. Uma noite, voltando para casa pelas ruas de Chicago, Jason é sequestrado e transportado para uma versão alternativa da sua própria vida. O espanto rapidamente se transforma em pesadelo enquanto ele tenta retornar à sua realidade através da impressionante variedade de histórias que poderia ter vivido. Neste labirinto de universos, Jason embarca em uma jornada angustiante para recuperar sua verdadeira família e salvá-la do inimigo mais terrível e poderoso que se possa imaginar: ele mesmo.

Rainha da Trapaça (Apple TV+)

Uma figura misteriosa apelidada de Rainha da Trapaça se faz passar por mulheres poderosas da indústria do entretenimento, atraindo vítimas inocentes para a Indonésia, com a promessa de uma oportunidade profissional transformadora. A 'Rainha da Trapaça' esgota as finanças de quem busca de uma grande chance, enquanto estas pessoas são exploradas em um jogo psicológico perverso ao redor do mundo. O golpe chamou a atenção do veterano jornalista investigativo Scott Johnson, do The Hollywood Reporter, e da investigadora particular Nicole Kotsianas, ex-funcionária da K2 Integrity (empresa de investigação corporativa), que partiram em busca da verdade, apenas para descobrir uma história mais estranha do que poderiam ter imaginado.

O Cozinheiro Assassino: A História de César Román (Netflix)

Esta série documental analisa um caso de assassinato envolvendo um chef espanhol, que fez carreira em meio a uma rede de segredos e identidades falsas.

A Final: Caos em Wembley (Netflix)

Em 11 de julho de 2021, o estádio de Wembley estava prestes a ser sede de uma vitória histórica da seleção inglesa, sob o comando de Gareth Southgate. O time já tinha inspirado o país todo em sua jornada rumo à primeira grande final da Inglaterra desde 1966, e o Campeonato Europeu estava ao alcance da equipe. Mas com a chegada de torcedores de todos os cantos do país ao Wembley, não demorou para a celebração se transformar em caos. A confusão tomou conta, com cenas de embriaguez e uso de drogas, e fãs sem ingresso aproveitaram para invadir o estádio. Com depoimentos em primeira mão e conteúdos viscerais produzidos por torcedores que estavam no local, esta é a história de um dia que começou cheio de euforia e terminou com o sofrimento de uma nação.