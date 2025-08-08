Pop

MasterChef Celebridades é confirmado já para 2025; veja os possíveis participantes

Competição culinária traz celebridades de TV, música e esporte para uma disputa divertida e cheia de surpresas

(Reprodução/Instagram)

(Reprodução/Instagram)

Raphaela Seixas
Raphaela Seixas

Estagiária de jornalismo

Publicado em 8 de agosto de 2025 às 10h47.

A Band confirmou que MasterChef Celebridades estreará ainda em 2025, trazendo uma competição culinária com a participação de famosos de diferentes áreas, como TV, música e esporte.

O chef Henrique Fogaça, um dos jurados do programa, revelou alguns detalhes sobre o elenco. Ele adiantou que o time contará com um ator de novela muito famoso, uma cantora de funk, um medalhista olímpico, um cantor sertanejo e um influenciador digital muito conhecido por sua amizade com várias celebridades. Essa diversidade promete atrair uma ampla audiência e gerar grande expectativa entre os fãs.

Diego Lozano, jurado do MasterChef Confeitaria, também comentou sobre o elenco e destacou que haverá, além das personalidades já citadas, um ator de televisão com um histórico de papéis marcantes.

Fãs já especulam participantes 

Nas redes sociais, os fãs não perderam tempo e começaram a sugerir nomes que gostariam de ver na competição. Entre os mais mencionados estão a ex-apresentadora Ana Paula Padrão, que comandou o programa por 10 anos, mas agora como participante.

Outros nomes populares incluem o influenciador Gominho, o cantor Diogo Nogueira e o vencedor do BBB 24, Davi Brito. No entanto, a Band ainda mantém o suspense sobre o elenco completo, prometendo revelar mais detalhes em breve.

A temporada especial de MasterChef Celebridades promete trazer uma dinâmica renovada ao reality, mantendo a qualidade e a tensão características do programa, mas adicionando o tempero de personalidades famosas.

Acompanhe tudo sobre:Receitas culináriasMasterChefProgramas de TV

Mais de Pop

