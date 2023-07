Cão Véio Alphaville: conheça o restaurante do chef Henrique Fogaça em parceria com o músico Badauí

O restaurante Cão Véio, fundado pelo músico Fernando Badauí em parceria com o chef Henrique Fogaça, comemorou o primeiro aniversário da unidade de Alphaville, nesta quarta-feira, 5. Com uma pegada do rock e culinária despojada, o local se tornou referência na região.

Como é o restaurante Cão Véio?

Fundado em 2013, o Cão Véio se consagrou oferecendo uma pegada hardcore, ambiente acolhedor, decoração canina, petiscos e cervejas artesanais. O local oferece um misto de bar e restaurante, com espaços mais aconchegantes, com pouca luz e uma atmosfera bem intimista. A decoração conta com uma forte influência Londrina e menções aos cachorros, que de forma hilária questionam a postura de humanos, característica que dá nome à marca.

Em entrevista à EXAME, Henrique Fogaça afirma que o projeto faz parte de sua vida e se tornou uma referência em culinária. "O Cão Veio é uma extensão da minha vida e do que eu sou. Na época que abrimos, dez anos atrás, foi feito com muita vontade em todos os sentidos minuciosos. A ideia do cachorro e essa relação que tenho com o animal de fidelidade, alinhada ao conceito de uma comida mais despojada, era compartilhar a ideia de um pub mesmo. Resumindo, ele é uma extensão do que eu gosto", destacou.

Expansão da franquia

Em apenas um ano, o Cão Véio Alphaville se tornou um verdadeiro refúgio culinário para aqueles que buscam uma experiência gastronômica autêntica e cheia de personalidade, por manter a essência das demais unidades da rede em ser um espaço misto de bar e restaurante.

O músico e vocalista do CPM 22, Fernando Badauí, destaca que a ideia do Cão Veio foi muito natural. "Foi tudo se criando, misturando meu universo, com do Fogaça e do Kichi (roadie das bandas Ratos de Porão e Sepultura que morreu em 2021). Todo mundo viveu nesse contexto e tudo foi se moldando muito rapidamente", destacou.

Atualmente o Cão Veio conta com cinco unidades localizadas nos bairros da Vila Mariana, Vila Madalena e Tatuapé em São Paulo, e nas cidades de Curitiba e Alphaville. Segundo Fogaça, a ideia é que esse número dobre e que se expanda até internacionalmente.

"Temos a meta de crescer, no longo de dois ou três anos, ter mais de 30 lojas espalhadas. Até o final do ano, a ideia é que tenha mais umas três ou quatro, para chegar perto de dez. Já temos pessoas interessadas nos Estados Unidos e Portugal, porém, vamos fazer na cautela, gradativamente, para poder ter um crescimento sólido", completou Fogaça.

A unidade de Alphaville fica situada em uma localização privilegiada, no Centro de Apoio 2, em Santana de Parnaíba.