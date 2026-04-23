Roubo milionário contra Kim Kardashian em Paris ganha docusérie inédita

O assalto à mão armada sofrido por Kim Kardashian durante a Paris Fashion Week de 2016 vai ganhar uma adaptação em formato de docuserie. Intitulada “Kim, the Diamond and the Grandpa Robbers”, a produção terá quatro episódios e é desenvolvida pela Pernel Media para o Canal+.

Segundo a Variety, a série revisita um dos crimes mais midiáticos da década com acesso a personagens centrais do caso, incluindo integrantes da quadrilha e advogados de defesa. Apesar de já ter exposto grande parte da vida pessoal em realities como “Keeping Up with the Kardashians”, Kardashian não participa do projeto.

Crime que chocou o mundo

O assalto ocorreu quando homens armados, disfarçados de policiais, invadiram o apartamento da empresária em Paris. Ela foi rendida, amarrada e trancada no banheiro enquanto os criminosos fugiam com cerca de US$ 6 milhões em joias — entre elas, um anel de diamante de 20 quilates dado por Kanye West, exibido por Kardashian nas redes sociais horas antes.

O caso teve desdobramentos judiciais anos depois. Ao todo, 12 suspeitos foram julgados no início de 2025, com oito condenações e duas absolvições. Pela idade avançada de parte dos envolvidos, o grupo ficou conhecido como “Grandpa Robbers”.

Abordagem e bastidores

Segundo os produtores, a docuserie explora o contraste entre a exposição global da celebridade e a atuação de criminosos experientes em uma operação planejada. A narrativa também destaca como o episódio ultrapassou o crime em si, tornando-se um fenômeno midiático amplificado em tempo real.

Dirigida por Agnès Buthion, a produção terá ainda uma versão internacional. A estreia está prevista para o início de 2027.