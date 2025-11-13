Fortuna de Kim Kardashian sobe para US$ 1,9 bilhão com valorização da Skims

A empresária Kim Kardashian viu seu patrimônio aumentar em US$ 200 milhões após uma nova rodada de investimentos na Skims, sua empresa de roupas. O aporte, de US$ 225 milhões, elevou o valor de mercado da marca para US$ 5 bilhões, segundo informações divulgadas pela Forbes nesta quarta-feira, 12.

Com o novo financiamento, a fortuna de Kardashian passou de US$ 1,7 bilhão para US$ 1,9 bilhão, consolidando a Skims como o principal motor de seu patrimônio. A rodada foi liderada pela Goldman Sachs Alternatives e contou com a participação da BDT & MSD Partners, gestora do bilionário Byron Trott. Em 2023, a empresa havia sido avaliada em US$ 4 bilhões.

Beleza e diversificação de negócios

A Skims também avança no segmento de beleza e fragrâncias. Em março, a empresa adquiriu a participação de 20% que a francesa Coty detinha na SKKN by Kim, marca de cuidados com a pele de Kardashian. Embora o valor não tenha sido divulgado, a Coty havia pago US$ 200 milhões por essa fatia em 2021.

No início de novembro, a empresa contratou Diarrha N'Diaye, fundadora da marca de cosméticos Ami Colé, para liderar a nova divisão de produtos de beleza.

Apesar da visibilidade obtida com os reality shows Keeping Up With The Kardashians e The Kardashians, a maior parte da riqueza de Kim Kardashian vem de sua participação na Skims — estimada em cerca de um terço da empresa após a nova rodada de financiamento. Já os cofundadores Jens e Emma Grede, que juntos detêm aproximadamente 14% do negócio, aumentaram sua fortuna em US$ 150 milhões.

A Skims projeta US$ 1 bilhão em vendas líquidas em 2025, ante US$ 750 milhões na rodada anterior.

Novos segmentos de atuação

Criada em 2019 por Kardashian e pelos executivos Jens Grede e Emma Grede, a Skims começou com uma linha de modeladores corporais e ampliou sua atuação para roupas casuais, como camisetas, pijamas e jaquetas masculinas. A companhia opera atualmente 20 lojas nos Estados Unidos e no México e pretende usar parte dos recursos captados para expandir sua presença no varejo físico.

A Skims também reforçou sua presença no mercado esportivo com a linha NikeSkims, lançada em fevereiro deste ano, fruto de uma parceria com a Nike. Uma nova coleção de roupas esportivas femininas, que incluirá meias, pochetes e luvas de treino, está prevista para ser apresentada nesta quinta-feira.

Kardashian, que atua como diretora criativa da marca, declarou que o objetivo é continuar expandindo o negócio e definindo o padrão para o setor de moda íntima e casual.