Justiça de NY concede liberdade condicional a Jonathan Majors, após condenação por agressão

A Justiça de Nova York (EUA) concedeu a liberdade condicional ao ator Jonathan Majors, que foi processado sob a acusação de ter agredido sua ex-namorada. Com a decisão, anunciada nesta segunda-feira, ele deixa a prisão.

O caso de violência doméstica e assédio teve grande repercussão e impactou a carreira de Majors, conhecido por "Creed", "Loki" e "Os Vingadores". Ele chegou a ser condenado até um ano de prisão por um júri de Manhattan em dezembro, segundo o site norte-americano Hollywood Reporter.

O juiz Michael Gaffey também ordenou que Majors completasse um programa de intervenção presencial de 52 semanas para agressores. Ele também deve continuar com sua terapia de saúde mental.

Após o veredito de culpado, Majors foi imediatamente dispensado pela Marvel Studios, que o escalou como Kang, o Conquistador, o principal vilão para a fase 5 do MCU e peça essencial para o desenvolvimento dos novos super-heróis apresentados pela marca.

Jonathan Majors foi introduzido no MCU no filme "Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania" e na série "Loki", na qual aparece nos créditos da primeira temporada e é uns dos personagens principais da segunda. O novo filme dos Vingadores, por sorte, ainda está em fase de desenvolvimento de roteiro.

Qual foi o crime cometido por Majors

Jonathan Majors se envolveu em uma briga em março de 2023, na qual a sua então namorada, Grace Jabbari, o acusou de espancá-la dentro de um carro. Segundo a vítima, ele bateu em sua cabeça com a mão aberta, torceu o braço dela atrás das costas e apertou-a pela cintura. Majors também segurou a antiga companheira e fraturou seu dedo.

No entanto, o ator afirmou que a dançarina britânica de 31 anos foi a agressora, após ter demonstrado ciúmes ao ler uma mensagem de texto de outra mulher em seu celular. Ele afirmou que estava apenas tentando recuperar o aparelho e sair do local, para evitar qualquer outro desentendimento com Grace.

Por que Jonathan Majors foi condenado?

Majors foi preso no dia seguinte à agressão contra Grace Jabbari, quando ligou para a emergência após encontrá-la desacordada no chão de seu apartamento. A polícia o deteve assim que detectou que Jabbari tinha sido agredida com uma lesão na cabeça, orelha e um dedo quebrado. A promotoria do estado de Nova York também partiu em defesa da coreógrafa alegando que houve violência psicológica por parte de Majors. O relacionamento deles durou dois anos.

Na Justiça norte-americana, correm mensagens, usadas como provas, de que Majors ameaçava se matar caso Jabbari fosse ao hospital tratar das lesões.

A defesa do ator ainda não se manifestou, mas Majors pode recorrer. A sentença deve ser anunciada em 6 de fevereiro e pode resultar em um ano de detenção.