Matemático passou 7 anos em problema que IA resolveu em 80 minutos com um único prompt

Um problema matemático que ocupava o pesquisador Jared Duker Lichtman, da Universidade Stanford, havia sete anos foi solucionado em cerca de 80 minutos com ajuda de inteligência artificial. O resultado veio de um único comando enviado ao GPT-5.4 Pro pelo entusiasta da matemática Liam Price.

O caso envolve o problema 1196 de Erdős, uma questão de teoria dos números proposta por Paul Erdős, András Sárközy e Endre Szemerédi na década de 1960. A questão permaneceu aberta por décadas e estava relacionada a outros trabalhos desenvolvidos por Lichtman.

Se você quer entender como a inteligência artificial pode ser usada no trabalho, o Pré-MBA em IA da Saint Paul e EXAME oferece quatro aulas práticas, online, por R$ 37.

O problema que desafiou os matemáticos

O problema 1196 trata dos chamados conjuntos primitivos. Em termos simples, são conjuntos de números nos quais nenhum elemento divide outro.

A questão buscava determinar um limite para uma soma matemática associada a esses conjuntos quando seus elementos ficam suficientemente grandes. A formulação pode parecer distante da rotina profissional, mas o caso chama atenção por outro motivo: a IA encontrou uma maneira diferente de atacar o problema.

Lichtman já havia dedicado anos ao estudo do tema e consultado outros especialistas. Segundo o próprio matemático, quando analisou o resultado produzido pelo modelo, percebeu rapidamente que a solução era correta e que havia uma ideia relevante por trás dela.

O que a IA encontrou

O GPT-5.4 Pro foi instruído por Price a trabalhar diretamente sobre o problema. Após aproximadamente 80 minutos de processamento, apresentou uma demonstração baseada em uma abordagem que não havia sido explorada dessa maneira na literatura matemática.

O elemento central foi o uso de uma cadeia de Markov, um modelo matemático usado para representar processos em que um estado pode mudar para outro seguindo determinadas probabilidades. Nesse caso, a construção incorporou pesos associados à função de von Mangoldt, uma ferramenta tradicional da teoria dos números.

A ideia não ficou apenas na resposta produzida pelo chatbot. Matemáticos analisaram o argumento, corrigiram e desenvolveram partes da demonstração. O resultado foi posteriormente publicado em um trabalho com pesquisadores como Lichtman e Terence Tao.

Para profissionais que querem aprender a usar IA de forma mais estruturada, o Pré-MBA em IA da Saint Paul e EXAME tem quatro aulas práticas, online, por R$ 37.

Por que o caso chama atenção

O episódio não significa que a IA substituiu o trabalho dos matemáticos. O próprio processo mostra o contrário.

A primeira resposta do modelo precisou ser interpretada, verificada e desenvolvida por especialistas. A prova também passou por formalização em Lean, uma linguagem usada para verificar matematicamente se uma demonstração segue as regras estabelecidas. O problema 1196 aparece atualmente como provado e formalmente verificado no catálogo de problemas de Erdős.

O aspecto mais relevante está na capacidade de encontrar uma abordagem que não estava evidente para os pesquisadores que trabalhavam no tema. Em vez de apenas acelerar cálculos conhecidos, o modelo apresentou uma nova estratégia que acabou sendo aproveitada em outros resultados.

O que isso muda para quem trabalha com IA

O caso também ajuda a explicar uma mudança importante no uso profissional da tecnologia. Modelos de raciocínio podem ser utilizados não apenas para executar instruções, mas para explorar caminhos possíveis diante de problemas complexos.

Na prática, isso pode significar usar IA para propor hipóteses, encontrar padrões, questionar uma abordagem ou sugerir alternativas que depois serão avaliadas por uma pessoa.

A experiência da matemática reforça, porém, a importância da validação humana. Uma resposta plausível produzida por um modelo não é, por si só, uma solução confiável. É preciso conhecimento para identificar erros, testar a lógica e transformar uma ideia inicial em um resultado verificável.

O Pré-MBA em IA da Saint Paul e EXAME reúne quatro aulas práticas, online, por R$ 37, para quem quer entender como aplicar inteligência artificial no trabalho.

O caso do problema 1196 mostra, portanto, uma nova possibilidade para a inteligência artificial: servir como ferramenta de exploração intelectual. A solução não eliminou a participação dos especialistas. Ao contrário, foi a combinação entre a sugestão produzida pelo modelo e a análise de matemáticos que permitiu transformar o resultado em conhecimento verificável.