Marilyn Monroe: 20 curiosidades pouco conhecidas sobre a maior ícone da cultura pop

Marilyn Monroe, o nome que se tornou sinônimo de glamour e sensualidade, completaria 99 anos em 2025. Símbolo de feminilidade, glamour e sensualidade no século 20 — ainda mais fixado após a representação de Andy Warhol, uma das telas mais populares do artista —, ela mudou a história do cinema ao estrelar alguns dos filmes mais famosos dos anos 1950 e 1960, como "Desajustados", "Adorável Pecadora".

Ao longo da carreira, estrelou mais de 30 produções audiovisuais e, fora das telas, foi alvo da imprensa por seus romances com celebridades, incluindo os irmãos Kennedy, e pela luta contra problemas emocionais, vícios e a pressão da fama. Ela morreu há exatos 63 anos, no dia 4 de agosto de 2025.

Mas nem só de cinema e romances foi composta a fama de Monroe. Abaixo, reunimos 20 curiosidades sobre a vida do ícone da cultura pop que vão além do que senso comum sobre a famosa loira platinada.

Marilyn Monroe, atriz (Divulgação)

20 curiosidades pouco conhecidas sobre Marilyn Monroe

O nome verdadeiro de Marilyn Monroe era Norma Jeane Mortenson, mas ela também usou o nome Norma Jeane Baker. Só mudou legalmente para Marilyn Monroe em 1956. Marilyn foi capa da primeira edição da revista Playboy em 1953, mesmo sem conhecer o fundador Hugh Hefner pessoalmente. Sua famosa apresentação cantando "Parabéns Pra Você" para John F. Kennedy ficou marcada pelo tom ofegante, que, na verdade, foi porque ela teve que correr para chegar a tempo. Marilyn se casou três vezes: com James Dougherty, o jogador de beisebol Joe DiMaggio e o dramaturgo Arthur Miller. Ela realizou pelo menos 12 abortos ao longo da vida e nunca teve filhos. Durante a Guerra Fria, foi investigada pelo FBI por suspeita de comunismo devido à relação com Arthur Miller. Marilyn morreu em 1962, oficialmente por overdose e possível suicídio, mas até hoje há teorias de assassinato. Os cabelos loiros platinados da atriz eram tingidos; ela nasceu morena com cabelos cacheados. A cor loira se tornou sua marca registrada e ela chegou a chamar seu tom de cabelo de “pillow case white” (cor de fronha). Monroe foi "descoberta" enquanto trabalhava em uma fábrica durante a Segunda Guerra Mundial. Ela passou grande parte da infância em lares adotivos e orfanatos. Começou a carreira como modelo pin-up antes de se tornar atriz. Em muitos dos seus primeiros papéis, interpretava personagens com o estereótipo da “loira burra”. Apesar disso, tinha grande inteligência e controle sobre sua imagem pública. Ela tirou fotos nuas no início da carreira para ganhar dinheiro, que foram vendidas sem sua permissão. Sempre lutou contra o sexismo em Hollywood e exigiu ser paga tão bem quanto atores masculinos como Frank Sinatra.

Quem foi Marilyn Monroe?

Marilyn Monroe foi uma das figuras mais emblemáticas de Hollywood, famosa pela beleza e o papel como símbolo de fama e glamour. Nascida Norma Jeane Mortenson em 1º de junho de 1926, ela teve uma infância difícil e passou por orfanatos e lares adotivos.

A carreira começou como modelo, mas foi no cinema que ela conquistou a fama mundial. Com uma combinação de charme, sensualidade e talento, Marilyn conquistou papéis que a transformaram em um ícone cultural do século XX.

Além da carreira de atriz, ela também foi uma mulher de desafios pessoais, e enfrentou problemas emocionais e relacionamentos tumultuados, o que a tornou ainda mais humana e, paradoxalmente, mais admirada. A morte precoce em 1962, aos 36 anos, apenas aumentou o mistério em torno da vida dela.

Os 10 Filmes Mais Famosos de Marilyn Monroe

"Os Homens Preferem as Loiras" (1953)

Uma das comédias mais conhecidas de Marilyn, onde ela interpreta a encantadora e ingênua Lorelei Lee. O filme é famoso pela música "Diamonds Are a Girl’s Best Friend".

"O Pecado Mora ao Lado" (1955)

Neste clássico, Monroe interpreta uma mulher casada que se envolve com o vizinho. Sua cena em cima da ventilação é uma das mais icônicas do cinema.

"Gentlemen Prefer Blondes" (1953)

A história de duas mulheres em busca de um bom casamento e riquezas, com Marilyn interpretando a "loira" do título, Lorelei Lee, cujo desempenho ficou marcado na cultura pop.

"Niagara" (1953)

Um suspense em que Marilyn faz o papel de uma mulher misteriosa e sedutora que se vê envolvida em um crime, mostrando seu talento em papéis mais dramáticos.

"Como Agarrar um Milionário" (1953)

Uma comédia romântica que traz Marilyn, Lauren Bacall e Betty Grable como três mulheres em busca de maridos ricos, com ótimos números de comédia e um charme irresistível.

"A Princesa e o Plebeu" (1953)

Uma comédia romântica encantadora onde Monroe interpreta uma princesa que troca de lugar com uma simples camponesa, levando à situações hilárias.

"O Marido da Minha Mulher" (1957)

Uma comédia sofisticada em que Marilyn interpreta a esposa de um fotógrafo que se vê enredada em um triângulo amoroso, demonstrando seu carisma e seu timing cômico.

"Os Desajustados" (1961)

Este drama é um dos papéis mais sérios de Monroe, onde ela interpreta uma mulher com sérios problemas emocionais, oferecendo uma atuação profunda e complexa.

"Os Inocentes" (1960)

Uma comédia romântica onde Marilyn desempenha uma mulher com boa fé e personalidade cativante, em um dos últimos filmes de sua carreira.

"Subida ao Céu" (1962)

Considerado seu último grande filme, Marilyn interpreta uma mulher frágil e emocionalmente instável, o que mais uma vez destacou seu talento dramático.