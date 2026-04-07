Inteligência Artificial

O maior erro que os CEOs cometem ao usar a IA

Decisões estratégicas na adoção de inteligência artificial podem definir o futuro das empresas, mais que a própria tecnologia

Da Redação
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Redação Exame

Publicado em 7 de abril de 2026 às 15h28.

A inteligência artificial generativa está remodelando mercados e desafiando modelos de negócios tradicionais em ritmo acelerado. 

Entre previsões contraditórias sobre criação e eliminação de empregos, ganhos de produtividade e transformações estruturais, as empresas enfrentam um dilema crucial, adotar a tecnologia de forma estratégica ou tornar-se refém do consenso do mercado. 

Para CEOs, economistas e gestores financeiros, compreender essa distinção é tão determinante quanto dominar a própria tecnologia.

Ferramentas digitais, redes de comunicação e plataformas online alteraram profundamente a maneira como as empresas operam, mas não substituíram a necessidade de liderança estratégica, análise de mercado e decisões fundamentadas. 

O maior risco não é o avanço da IA, mas a postura dos líderes que seguem tendências e opiniões predominantes sem questionamento crítico.

Estratégia e tomada de decisão

A inteligência artificial tem previsões conflitantes, destruirá empregos ou criará novos, aumentará a produtividade ou provocará mudanças radicais nos mercados? O impacto real depende menos da tecnologia em si e mais das decisões estratégicas adotadas pelos líderes.

Legislações e políticas públicas, como planos nacionais de IA, podem reduzir riscos regulatórios e fornecer diretrizes claras. Mas compreender o ambiente legal e regulatório exige avaliação crítica, análise de cenários e coragem para tomar decisões independentes das narrativas predominantes.

Empresas que se limitam a replicar as práticas do mercado correm o risco de perder competitividade. O diferencial competitivo será determinado por quem consegue alinhar a inovação tecnológica à missão da empresa, interpretar sinais concretos do mercado e agir antes que o consenso se consolide.

Prepare-se para liderar na era da IA: aprenda como aplicar inteligência artificial estrategicamente e transforme decisões em vantagem competitiva.

Seguir a multidão, especialmente em contextos de inovação disruptiva, frequentemente representa o maior risco. Na era da inteligência artificial, o sucesso corporativo dependerá da clareza estratégica, da análise crítica de tendências e da coragem de agir com base em fatos, não em narrativas compartilhadas.

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