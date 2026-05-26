Mariah Carey no Brasil: quando começam as vendas de ingressos para os shows?

Dona do megahit "All I Want For Christmas Is You", cantora e compositora Mariah Carey realizará shows temáticos natalinos no Brasil em novembro. Em São Paulo, a apresentação ocorrerá no dia 17 de novembro no Allianz Parque. Para os fãs cariocas, o show será no dia 21, na Área Externa da Farmasi Arena.

Esse será o segundo ano consecutivo em que a popstar se apresenta no país. Em setembro do ano passado, ela foi a principal atração dos festivais Pró-Amazônia, em Belém, no Pará, e The Town, na capital paulista.

Quando serão as vendas de ingressos para os shows da Mariah Carey?

Clientes Itaú têm acesso antecipado, com 30% de desconto na compra com cartão de crédito (limite de 4 ingressos inteiros por CPF, sujeito a disponibilidade):

Private Bank e Itaú Personnalité: a partir de 28 de maio, às 10h, até 29 de maio, às 9h59

a partir de 28 de maio, às 10h, até 29 de maio, às 9h59 Demais clientes Itaú Unibanco: a partir de 29 de maio, às 10h, até 30 de maio, às 10h

a partir de 29 de maio, às 10h, até 30 de maio, às 10h Venda geral: 1º de junho, a partir do meio-dia online e às 13h nas bilheterias oficiais

Todas as compras com cartão Itaú — na pré-venda ou não — podem ser parceladas em até 3x sem juros, segundo o Itaú.

Como comprar os ingressos para os shows da Mariah Carey?

Os ingressos podem ser adquiridos pelo site eventim.com.br/MariahCarey ou presencialmente nas bilheterias oficiais, que funcionam de terça a sábado, das 10h às 17h — exceto feriados, emendas de feriados, dias de jogos ou eventos de outras empresas.

Quanto custam os ingressos para os shows da Mariah Carey?

_*]:min-w-0 gap-3"> Os preços variam bastante dependendo da cidade e do setor. Confira abaixo os valores, segundo o Itaú:

São Paulo — Allianz Parque

_*]:min-w-0 gap-3"> Setor Meia-entrada Inteira Cadeira Superior R$ 197,50 R$ 395,00 Cadeira Silver R$ 297,50 R$ 595,00 Cadeira Inferior Sul R$ 297,50 R$ 595,00 Cadeira Gold R$ 397,50 R$ 795,00 Cadeira Inferior Oeste R$ 447,50 R$ 895,00 Cadeira Inferior Leste R$ 447,50 R$ 895,00 Cadeira Diamond R$ 647,50 R$ 1.295,00 Hot Seat Oeste R$ 847,50 R$ 1.295,00 Hot Seat Leste R$ 847,50 R$ 1.295,00 Cadeira Orange R$ 997,50 R$ 1.995,00 Cadeira Platinum Itaú Personnalité R$ 1.997,50 R$ 3.995,00 Cadeira Platinum — 5ª fileira R$ 2.497,50 R$ 4.995,00 Cadeira Platinum — 4ª fileira R$ 2.997,50 R$ 4.995,00 Cadeira Platinum — 3ª fileira R$ 3.997,50 R$ 5.995,00 Cadeira Platinum — 2ª fileira R$ 5.997,50 R$ 7.995,00 Cadeira Platinum — 1ª fileira R$ 7.997,50 R$ 9.995,00 Pacote VIP Itaú Super Fã* — R$ 500,00

_*]:min-w-0 gap-3"> *O Pacote VIP é vendido separadamente e exclusivo para compradores dos setores Platinum, Orange, Diamond, Gold ou Silver. Inclui kit com itens exclusivos do show.

_*]:min-w-0 gap-3"> Rio de Janeiro — Área Externa da Farmasi Arena

_*]:min-w-0 gap-3"> Setor Meia-entrada Inteira Pista R$ 247,50 R$ 495,00 Pista Premium Itaú Personnalité R$ 447,50 R$ 895,00 Pacote VIP Itaú Super Fã R$ 1.447,50 R$ 1.895,00

O Pacote VIP do Rio inclui um ingresso de PIT VIP — setor exclusivo na frente da Pista Premium — e kit com itens exclusivos do show.

Onde serão os shows da Mariah Carey no Brasil?

São Paulo Allianz Parque — Avenida Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca. Os portões abrem às 16h. A bilheteria oficial fica na Rua Palestra Itália, 200, Portão A. No dia 1º de junho (venda geral), as vendas presenciais ocorrerão excepcionalmente na Bilheteria B, no Portão B do Allianz Parque.

Rio de Janeiro Área Externa da Farmasi Arena — Avenida Embaixador Abelardo Bueno, 3.401, Barra da Tijuca. Os portões abrem às 16h. A bilheteria oficial fica no Estádio Nilton Santos (Engenhão), Bilheteria Norte, Rua das Oficinas, s/n, Engenho de Dentro. No dia do evento, a venda presencial ocorre na própria Farmasi Arena.

Espetáculo natalino de Mariah Carey

O espetáculo "Mariah Carey’s Christmas Time" existe desde 2014, quando o álbum natalino da artista completou 20 anos. Em 2025, durante a residência em Las Vegas, ela desenhou um show dividido em três atos, com diversos figurinos exclusivos para a ocasião, bailarinos e coro.

O repertório prioriza as faixas festivas, entre elas “All I Want For Christmas Is You”, “Silent Night” e “Joy To The World”. A auto-declarada Queen of Christmas (Rainha do Natal) estará no Brasil pela primeira vez com a apresentação.

Anúncio misterioso na Avenida Paulista

Para o anúncio, a Itaú Live, plataforma proprietária de música do Itaú Unibanco e apresentador do espetáculo no Brasil, e a 30e, maior companhia brasileira de entretenimento ao vivo e realizadora do projeto no país, criaram uma campanha inspirada no memético “descongelamento” da artista.

O banco instalou na Avenida Paulista, no centro de São Paulo, um outdoor com gelo ao redor dele. A ação está localizada próxima à esquina com a Rua Peixoto Gomide, em um ponto de ônibus.

Na primeira publicação, feita na madrugada desta terça-feira, 26, a empresa afirmou "Previsão de descongelamento na Avenida Paulista. O que será que vem por aí?".

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A estrutura, construída com elementos que simulam blocos de gelo, “derreteu” ao longo do dia até revelar o pôster oficial do espetáculo com a foto de Mariah Carey, revelando os detalhes do show com datas, horários e locais.

"O anúncio desse show pedia algo que fosse além do convencional. Ao levar o 'descongelamento' da Mariah Carey nas ruas de São Paulo e do Rio de Janeiro, nós convidamos os fãs a fazerem parte de um 'meme' global em tempo real, gerando conversas e conexões antes mesmo da artista subir ao palco", afirma Carol Pascoal, VP de Marketing e Comunicação da 30e.