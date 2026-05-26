Mariah Carey no Brasil: quando começam as vendas de ingressos para os shows?

Mariah Carey: popstar fará shows em São Paulo e no Rio de Janeiro (Denise Truscello/Getty Images)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 26 de maio de 2026 às 13h09.
Dona do megahit "All I Want For Christmas Is You", cantora e compositora Mariah Carey realizará shows temáticos natalinos no Brasil em novembro. Em São Paulo, a apresentação ocorrerá no dia 17 de novembro no Allianz Parque. Para os fãs cariocas, o show será no dia 21, na Área Externa da Farmasi Arena.
Esse será o segundo ano consecutivo em que a popstar se apresenta no país. Em setembro do ano passado, ela foi a principal atração dos festivais Pró-Amazônia, em Belém, no Pará, e The Town, na capital paulista.
Clientes Itaú têm acesso antecipado, com 30% de desconto na compra com cartão de crédito (limite de 4 ingressos inteiros por CPF, sujeito a disponibilidade):
Todas as compras com cartão Itaú — na pré-venda ou não — podem ser parceladas em até 3x sem juros, segundo o Itaú.
Os ingressos podem ser adquiridos pelo site eventim.com.br/MariahCarey ou presencialmente nas bilheterias oficiais, que funcionam de terça a sábado, das 10h às 17h — exceto feriados, emendas de feriados, dias de jogos ou eventos de outras empresas.
_*]:min-w-0 gap-3">
Os preços variam bastante dependendo da cidade e do setor. Confira abaixo os valores, segundo o Itaú:
_*]:min-w-0 gap-3">
|Setor
|Meia-entrada
|Inteira
|Cadeira Superior
|R$ 197,50
|R$ 395,00
|Cadeira Silver
|R$ 297,50
|R$ 595,00
|Cadeira Inferior Sul
|R$ 297,50
|R$ 595,00
|Cadeira Gold
|R$ 397,50
|R$ 795,00
|Cadeira Inferior Oeste
|R$ 447,50
|R$ 895,00
|Cadeira Inferior Leste
|R$ 447,50
|R$ 895,00
|Cadeira Diamond
|R$ 647,50
|R$ 1.295,00
|Hot Seat Oeste
|R$ 847,50
|R$ 1.295,00
|Hot Seat Leste
|R$ 847,50
|R$ 1.295,00
|Cadeira Orange
|R$ 997,50
|R$ 1.995,00
|Cadeira Platinum Itaú Personnalité
|R$ 1.997,50
|R$ 3.995,00
|Cadeira Platinum — 5ª fileira
|R$ 2.497,50
|R$ 4.995,00
|Cadeira Platinum — 4ª fileira
|R$ 2.997,50
|R$ 4.995,00
|Cadeira Platinum — 3ª fileira
|R$ 3.997,50
|R$ 5.995,00
|Cadeira Platinum — 2ª fileira
|R$ 5.997,50
|R$ 7.995,00
|Cadeira Platinum — 1ª fileira
|R$ 7.997,50
|R$ 9.995,00
|Pacote VIP Itaú Super Fã*
|—
|R$ 500,00
_*]:min-w-0 gap-3">
*O Pacote VIP é vendido separadamente e exclusivo para compradores dos setores Platinum, Orange, Diamond, Gold ou Silver. Inclui kit com itens exclusivos do show.
_*]:min-w-0 gap-3">
Rio de Janeiro — Área Externa da Farmasi Arena
_*]:min-w-0 gap-3">
|Setor
|Meia-entrada
|Inteira
|Pista
|R$ 247,50
|R$ 495,00
|Pista Premium Itaú Personnalité
|R$ 447,50
|R$ 895,00
|Pacote VIP Itaú Super Fã
|R$ 1.447,50
|R$ 1.895,00
O espetáculo "Mariah Carey’s Christmas Time" existe desde 2014, quando o álbum natalino da artista completou 20 anos. Em 2025, durante a residência em Las Vegas, ela desenhou um show dividido em três atos, com diversos figurinos exclusivos para a ocasião, bailarinos e coro.
O repertório prioriza as faixas festivas, entre elas “All I Want For Christmas Is You”, “Silent Night” e “Joy To The World”. A auto-declarada Queen of Christmas (Rainha do Natal) estará no Brasil pela primeira vez com a apresentação.
Para o anúncio, a Itaú Live, plataforma proprietária de música do Itaú Unibanco e apresentador do espetáculo no Brasil, e a 30e, maior companhia brasileira de entretenimento ao vivo e realizadora do projeto no país, criaram uma campanha inspirada no memético “descongelamento” da artista.
O banco instalou na Avenida Paulista, no centro de São Paulo, um outdoor com gelo ao redor dele. A ação está localizada próxima à esquina com a Rua Peixoto Gomide, em um ponto de ônibus.
Na primeira publicação, feita na madrugada desta terça-feira, 26, a empresa afirmou "Previsão de descongelamento na Avenida Paulista. O que será que vem por aí?".
View this post on Instagram
A estrutura, construída com elementos que simulam blocos de gelo, “derreteu” ao longo do dia até revelar o pôster oficial do espetáculo com a foto de Mariah Carey, revelando os detalhes do show com datas, horários e locais.
"O anúncio desse show pedia algo que fosse além do convencional. Ao levar o 'descongelamento' da Mariah Carey nas ruas de São Paulo e do Rio de Janeiro, nós convidamos os fãs a fazerem parte de um 'meme' global em tempo real, gerando conversas e conexões antes mesmo da artista subir ao palco", afirma Carol Pascoal, VP de Marketing e Comunicação da 30e.