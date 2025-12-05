Itaú já vale R$ 10 bilhões a mais que Petrobras na bolsa

Por cinco pregões consecutivos, o Itaú Unibanco (ITUB4) manteve o maior valor de mercado da bolsa brasileira. Até o fechamento da sessão de ontem, 4, o valor de mercado da instituição financeira superava o da Petrobras (PETR3, PETR4) em mais de R$ 10 bilhões. É o que mostra levantamento de Einar Rivero, da Elos Ayta.

Foi uma virada rápida. O Itaú ultrapassou o valor de mercado da Petrobras no último dia 28 de novembro. Naquela sessão, o banco encerrou o dia avaliado em R$ 426,9 bilhões, enquanto a petrolífera valia R$ 421,5 bilhões.

Diferença de valor aumenta

A distância entre o valor de mercado das empresas cresceu na semana seguinte. Em 4 de dezembro, o Itaú chegou a R$ 443,1 bilhões. A Petrobras fechou em R$ 432,9 bilhões.

O banco ultrapassou a petrolífera em dez ocasiões durante 2025. O desempenho acumulado no ano mostra direções opostas para as duas companhias:

Itaú Unibanco: Valorizou R$ 161,9 bilhões desde o início do ano.

Petrobras: Perdeu R$ 57,4 bilhões no mesmo período.

"A dinâmica capturada no gráfico mostra que o banco se beneficia de um fluxo crescente de capital em direção aos setores associados a maior resiliência, consistência de resultado e menor dependência de fatores exógenos, como commodities e regulações", diz nota da Elos Ayta.

"Em momentos de incerteza, o mercado tende a reprecificar ativos com maior estabilidade de geração de caixa, o que ajuda a explicar o avanço do setor financeiro e, de forma emblemática, do Itaú Unibanco."