Candidatos ao Senado por Santa Catarina em 2026: veja nomes, números e partidos

RESUMO ＋ As eleições de 2026 ocorrem neste domingo, 4 de outubro, e Santa Catarina escolherá dois senadores entre 13 candidatos. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), órgão que define as regras da disputa, os dois mais votados serão eleitos por maioria simples; cada eleitor deverá votar em dois nomes diferentes.

As eleições de 2026 acontecem neste domingo, 4, em todo o Brasil. Em Santa Catarina, além da escolha para presidente, governador e deputados, os eleitores também vão às urnas para escolher dois novos representantes do estado no Senado Federal.

Ao todo, 13 candidatos disputam as duas vagas destinadas a Santa Catarina. Na urna eletrônica, o eleitor poderá consultar os números e partidos de cada concorrente.

Candidatos ao Senado por Santa Catarina: nome, número e partido

Confira quem são os candidatos ao Senado por Santa Catarina e os respectivos números de votação:

Afrânio Boppré (PSOL) — 500

Ana Lucia da Silveira Machado (UP) — 800

Carlos Bolsonaro (PL) — 222

Carol (PCO) — 290

Carol de Toni (PL) — 221

Décio Lima (PT) — 133

Esperidião Amin (PP) — 111

Jeferson Rocha (PRD) — 250

Joaninha de Oliveira (PSTU) — 160

Lunelli (MDB) — 155

Marcos Dorval (PSTU) — 161

Marlene Soccas (UP) — 808

Túlio de Amorim Pfuetzenreiter (Missão) — 144

Como funciona a eleição para o Senado em Santa Catarina?

O primeiro turno das eleições de 2026 acontece neste domingo, 4 de outubro. Neste ano, os eleitores catarinenses escolherão dois senadores para representar o estado no Congresso Nacional, além dos demais cargos em disputa. O TSE estabelece que os dois candidatos mais votados em cada estado serão eleitos para o Senado, em uma disputa de maioria simples.

Na urna eletrônica, o eleitor fará dois votos para o Senado, um para cada vaga. É necessário escolher candidatos diferentes; caso o mesmo número seja digitado novamente, o segundo voto será anulado.

Para votar, é necessário apresentar um documento oficial de identificação com foto. O e-Título também pode ser utilizado como identificação quando exibir a fotografia do eleitor. Caso o aplicativo não tenha foto, é necessário apresentar outro documento oficial com foto.