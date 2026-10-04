Candidatos ao Senado por Santa Catarina em 2026: veja nomes, números e partidos

Repórter
Publicado em 4 de outubro de 2026 às 12h11.
As eleições de 2026 ocorrem neste domingo, 4 de outubro, e Santa Catarina escolherá dois senadores entre 13 candidatos. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), órgão que define as regras da disputa, os dois mais votados serão eleitos por maioria simples; cada eleitor deverá votar em dois nomes diferentes.
As eleições de 2026 acontecem neste domingo, 4, em todo o Brasil. Em Santa Catarina, além da escolha para presidente, governador e deputados, os eleitores também vão às urnas para escolher dois novos representantes do estado no Senado Federal.
Ao todo, 13 candidatos disputam as duas vagas destinadas a Santa Catarina. Na urna eletrônica, o eleitor poderá consultar os números e partidos de cada concorrente.
Confira quem são os candidatos ao Senado por Santa Catarina e os respectivos números de votação:
O primeiro turno das eleições de 2026 acontece neste domingo, 4 de outubro. Neste ano, os eleitores catarinenses escolherão dois senadores para representar o estado no Congresso Nacional, além dos demais cargos em disputa. O TSE estabelece que os dois candidatos mais votados em cada estado serão eleitos para o Senado, em uma disputa de maioria simples.
Na urna eletrônica, o eleitor fará dois votos para o Senado, um para cada vaga. É necessário escolher candidatos diferentes; caso o mesmo número seja digitado novamente, o segundo voto será anulado.
Para votar, é necessário apresentar um documento oficial de identificação com foto. O e-Título também pode ser utilizado como identificação quando exibir a fotografia do eleitor. Caso o aplicativo não tenha foto, é necessário apresentar outro documento oficial com foto.
O primeiro turno das eleições de 2026 acontece neste domingo, 4 de outubro. Os eleitores de Santa Catarina escolherão dois senadores, além dos representantes para os demais cargos em disputa.
Santa Catarina elegerá dois senadores em 2026. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), os dois candidatos mais votados no estado serão eleitos pelo sistema de maioria simples.
Afrânio Boppré (PSOL) concorre ao Senado por Santa Catarina com o número 500.
Ana Lucia da Silveira Machado (UP) concorre ao Senado por Santa Catarina com o número 800.
Carlos Bolsonaro (PL) concorre ao Senado por Santa Catarina com o número 222.
Carol (PCO) concorre ao Senado por Santa Catarina com o número 290.
Carol de Toni (PL) concorre ao Senado por Santa Catarina com o número 221.
Décio Lima (PT) concorre ao Senado por Santa Catarina com o número 133.
Esperidião Amin (PP) concorre ao Senado por Santa Catarina com o número 111.
Jeferson Rocha (PRD) concorre ao Senado por Santa Catarina com o número 250.
Joaninha de Oliveira (PSTU) concorre ao Senado por Santa Catarina com o número 160.
Lunelli (MDB) concorre ao Senado por Santa Catarina com o número 155.
Marcos Dorval (PSTU) concorre ao Senado por Santa Catarina com o número 161.
Marlene Soccas (UP) concorre ao Senado por Santa Catarina com o número 808.
Túlio de Amorim Pfuetzenreiter (Missão) concorre ao Senado por Santa Catarina com o número 144.