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Candidatos ao Senado por Santa Catarina em 2026: veja nomes, números e partidos

Os dois mais votados são eleitos, sem segundo turno; na urna, é preciso escolher candidatos diferentes para cada vaga

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 12h11.

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RESUMO ＋

As eleições de 2026 ocorrem neste domingo, 4 de outubro, e Santa Catarina escolherá dois senadores entre 13 candidatos. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), órgão que define as regras da disputa, os dois mais votados serão eleitos por maioria simples; cada eleitor deverá votar em dois nomes diferentes.

As eleições de 2026 acontecem neste domingo, 4, em todo o Brasil. Em Santa Catarina, além da escolha para presidente, governador e deputados, os eleitores também vão às urnas para escolher dois novos representantes do estado no Senado Federal.

Ao todo, 13 candidatos disputam as duas vagas destinadas a Santa Catarina. Na urna eletrônica, o eleitor poderá consultar os números e partidos de cada concorrente.

Candidatos ao Senado por Santa Catarina: nome, número e partido

Confira quem são os candidatos ao Senado por Santa Catarina e os respectivos números de votação:

  • Afrânio Boppré (PSOL) — 500
  • Ana Lucia da Silveira Machado (UP) — 800
  • Carlos Bolsonaro (PL) — 222
  • Carol (PCO) — 290
  • Carol de Toni (PL) — 221
  • Décio Lima (PT) — 133
  • Esperidião Amin (PP) — 111
  • Jeferson Rocha (PRD) — 250
  • Joaninha de Oliveira (PSTU) — 160
  • Lunelli (MDB) — 155
  • Marcos Dorval (PSTU) — 161
  • Marlene Soccas (UP) — 808
  • Túlio de Amorim Pfuetzenreiter (Missão) — 144

Como funciona a eleição para o Senado em Santa Catarina?

O primeiro turno das eleições de 2026 acontece neste domingo, 4 de outubro. Neste ano, os eleitores catarinenses escolherão dois senadores para representar o estado no Congresso Nacional, além dos demais cargos em disputa. O TSE estabelece que os dois candidatos mais votados em cada estado serão eleitos para o Senado, em uma disputa de maioria simples.

Na urna eletrônica, o eleitor fará dois votos para o Senado, um para cada vaga. É necessário escolher candidatos diferentes; caso o mesmo número seja digitado novamente, o segundo voto será anulado.

Para votar, é necessário apresentar um documento oficial de identificação com foto. O e-Título também pode ser utilizado como identificação quando exibir a fotografia do eleitor. Caso o aplicativo não tenha foto, é necessário apresentar outro documento oficial com foto.

Perguntas frequentes

Quando acontece a eleição para o Senado em Santa Catarina em 2026? ＋

O primeiro turno das eleições de 2026 acontece neste domingo, 4 de outubro. Os eleitores de Santa Catarina escolherão dois senadores, além dos representantes para os demais cargos em disputa.

Quantos senadores serão eleitos por Santa Catarina em 2026? ＋

Santa Catarina elegerá dois senadores em 2026. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), os dois candidatos mais votados no estado serão eleitos pelo sistema de maioria simples.

Qual é o número de Afrânio Boppré para o Senado em Santa Catarina? ＋

Afrânio Boppré (PSOL) concorre ao Senado por Santa Catarina com o número 500.

Qual é o número de Ana Lucia da Silveira Machado para o Senado em Santa Catarina? ＋

Ana Lucia da Silveira Machado (UP) concorre ao Senado por Santa Catarina com o número 800.

Qual é o número de Carlos Bolsonaro para o Senado em Santa Catarina? ＋

Carlos Bolsonaro (PL) concorre ao Senado por Santa Catarina com o número 222.

Qual é o número de Carol para o Senado em Santa Catarina? ＋

Carol (PCO) concorre ao Senado por Santa Catarina com o número 290.

Qual é o número de Carol de Toni para o Senado em Santa Catarina? ＋

Carol de Toni (PL) concorre ao Senado por Santa Catarina com o número 221.

Qual é o número de Décio Lima para o Senado em Santa Catarina? ＋

Décio Lima (PT) concorre ao Senado por Santa Catarina com o número 133.

Qual é o número de Esperidião Amin para o Senado em Santa Catarina? ＋

Esperidião Amin (PP) concorre ao Senado por Santa Catarina com o número 111.

Qual é o número de Jeferson Rocha para o Senado em Santa Catarina? ＋

Jeferson Rocha (PRD) concorre ao Senado por Santa Catarina com o número 250.

Qual é o número de Joaninha de Oliveira para o Senado em Santa Catarina? ＋

Joaninha de Oliveira (PSTU) concorre ao Senado por Santa Catarina com o número 160.

Qual é o número de Lunelli para o Senado em Santa Catarina? ＋

Lunelli (MDB) concorre ao Senado por Santa Catarina com o número 155.

Qual é o número de Marcos Dorval para o Senado em Santa Catarina? ＋

Marcos Dorval (PSTU) concorre ao Senado por Santa Catarina com o número 161.

Qual é o número de Marlene Soccas para o Senado em Santa Catarina? ＋

Marlene Soccas (UP) concorre ao Senado por Santa Catarina com o número 808.

Qual é o número de Túlio de Amorim Pfuetzenreiter para o Senado em Santa Catarina? ＋

Túlio de Amorim Pfuetzenreiter (Missão) concorre ao Senado por Santa Catarina com o número 144.

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