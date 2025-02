Mariah Carey vai se apresentar em show ambiental em palco flutuante na Amazônia

A cantora Mariah Carey vai se apresentar em um um show especial em Belém, no Pará, como parte do projeto "Amazônia Para Sempre", organizado pela Rock World, renomada por eventos como Rock in Rio e The Town. O palco flutuante em formato de vitória-régia será o cenário, navegando pelas águas do rio Guamá.

"Estou animada, mas um pouco assustada. Porque... Não sei, vou estar no meio do rio, e não sei o que vai aparecer. É um pouco aterrorizante", afirmou a artista norte-americana, em entrevista ao programa Fantástico (TV Globo).

O espetáculo também vai contar com a participação das cantoras paraenses Joelma, Gaby Amarantos e Zaynara.

O governador do Pará, Helder Barbalho (PMDB-PA), confirmou a participação de Ivete Sangalo no evento. Embora não aberto ao público, o espetáculo será transmitido ao vivo pelo canal Multishow, de acordo com informações divulgadas pelo programa Fantástico.

The Town

Mariah Carey já estava previamente agendada como atração do The Town 2025, onde subirá ao palco Skyline em São Paulo na noite de 13 de setembro.

O festival vai acontecer nos dias 06, 07, 12, 13 e 14 de setembro de 2025, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Além de Mariah, o line-up é formado por: Green Day, Jessie J, Ivete Sangalo, Katy Perry, e outros grandes artistas da música brasileira e internacional.