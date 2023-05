Maracatu de Ilhabela completa 5 anos; veja como assistir

Em comemoração aos cinco anos de fundação do grupo Marabantu, representante do maracatu de Ilhabela, a cidade vai receber uma grande festa da cultura afrobrasileira ao longo do mês de maio, com direito a cortejos, oficinas, ensaios e outras atividades abertas e gratuitas. O destaque da programação é a visita de batuqueiros da Nação de Maracatu Porto Rico, direto de Pernambuco.

Durante o mês de aniversário, a celebração trouxe oficinas de baque mirim para crianças e ensaios abertos, como forma de difundir e fortalecer as ações e atividades efetivadas pelo grupo ao longo de sua existência.

Como participar do Maracatu de Ilhabela?

No dia 28, um grande cortejo aberto acontece pelas ruas da Vila, centro histórico da cidade, e segue até a igreja matriz. Depois, o espaço cultural Waldemar Belisário será palco da festa social para celebrar a data. A entrada é gratuita e todos são bem-vindos.

Confira a programação da festa na Ilha



13h- DJ KWEST

13h30 - BANDA PIRAJICA

14h30 - DJ KWEST

15h00 - MARABANTU

16h00 - CAIXA ALTA

17h00 - DJ KWEST

17h30 - FORRÓ CURURUÁ

19h - FIM

O que é o Marabantu?

Criado em 2018, o Marabantu é um grupo percussivo, que estuda e promove a cultura do Maracatu de Baque Virado, tendo como maior referência a Nação de Maracatu Porto Rico, de Recife.

A capital pernambucana é reconhecida pelo IPHAN como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil, além de ser o berço dessa manifestação do folclore brasileiro que envolve danças elaboradas, religiosidade africana, figurinos coloridos e extravagantes e muita música. Sua origem remonta a época do Brasil Colonial e consiste em uma mistura das culturas africana, portuguesa e indígena.

A partir de tais referências históricas, culturais e como resultado dessa construção orgânica no litoral paulista, o grupo Marabantu vem proporcionando à comunidade e público de Ilhabela diversas intervenções artísticas com o objetivo de divulgar o universo do Maracatu.

Marabantu surgiu como uma ação dentro do Projeto Re-Percussão, tendo o intuito de divulgar o universo percussivo e promover o estudo de ritmos afrobrasileiros. Foram realizados, ao longo do ano de 2018, aulas e oficinas de percussão, que tomaram força, ocuparam escolas e espaços públicos, até culminar na criação do grupo profissional e representante maior do maracatu ilhéu.

Em cinco anos de existência, o Marabantu já contou com mais de 60 integrantes, ofertando oficinas gratuitas, ensaios abertos e apresentações. Além de fomentar o apoio à diversos coletivos culturais da cidade e criar parcerias estratégicas com os grupos pernambucanos, consolidando a conexão direta com ícones do maracatu.

“Nosso grupo nasceu da vontade de mergulhar na cultura afro e na brasilidade para levar essa magia a cada vez mais pessoas. Hoje, já somos referência de maracatu na região e esse evento vem para consolidar a força, beleza e importância dessa expressão ancestral. Além disso, nos comprometemos com a missão de fortalecer as nações fundadoras que são a história viva da cultura afrobrasileira", explica Pedro Vercelino, líder do Marabantu, músico percussionista e provocador cultural, idealizador do Projeto Re-Percussão.

O evento tem apoio da Prefeitura de Ilhabela, por meio da secretaria de Cultura.