Bússola Cultural: semana destaca eventos geek e festivais de dança

Grupos Musicais do Guri

A Orquestra de Cordas do Guri de São Paulo compartilha o palco com o Coral infantil do Guri de São Paulo no programa de estreia da temporada, sob a regência de Ana Beatriz Valente e Yara Campos, no Theatro São Pedro. A Orquestra abre a apresentação com a obra Três pequenas variações sobre o tema “A Maré Encheu”, da compositora Clarisse Assad. Na sequência, os grupos interpretam dois medleys de músicas infantis do folclore brasileiro. E o encerramento fica por conta do Coral, com Cantiga de Pastores, poema de Adélia Prado.

27/5, às 11h; 04/6, às 11h e 18/06, às 12h, Teatro São Pedro fica na rua Barra Funda, 171 - Barra Funda, a programação completa está no site Guri Santa Marcelina

Sarau Afrikanse

No Museu da Imigração, instituição da Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, em 27/5, das 14h às 19h, acontecerá o sarau Afrikanse, em celebração ao Dia da África (25/5). A programação contará com apresentações artísticas de diferentes países do continente, como do grupo Maobé (Togo), gastronomia e feira com empreendedores.

Na ocasião, o público também poderá visitar a exposição temporária "África em São Paulo", com fotografias de Bob Wolfenson e entrevistas de Naief Haddad.

De terça a sábado, das 09h às 18h, De domingo, das 10h às 18h (Bilheteria até as 17h), Rua Visconde de Parnaíba, 1.316, Mooca – São Paulo/SP, os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente com a Sympla, R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia-entrada), mais informações Museu da Imigração, grátis aos sábados

Teatro infantojuvenil gratuito

Em 28/5, domingo, às 11h, terá a apresentação do teatro infantojuvenil Florbela e todas as palavras do mundo, com entrada gratuita. A peça é repleta de musicalidade e poesia, faz das memórias da infância um lugar cheio de aventuras e descobertas. Com o pai, Florbela aprende todas as palavras do mundo e ao conhecer Renê e Clarinha, ela as vivencia. Juntos, enfrentam as descobertas da humanidade: o amor, a família, a perda, o tempo e a amizade.

Livre, entrada gratuita, 2 ingressos por pessoa, chegar 1h, Teatro Sérgio Cardoso fica na rua Rui Barbosa, 153 - Bela Vista, 3288-0136, mais informações Teatro Sérgio Cardoso

Dia da toalha

A Fábrica de Cultura Sapopemba, em 27/5, a partir das 14h, realizará o jogo “Dia da toalha” (quem é nerd entende) em homenagem ao Dia do Orgulho Nerd, comemorado em 25/5. Será feito um quiz sobre este universo. Venha adivinhar qual é o livro, filme, série, game e trilha sonora de que estamos falando! Quem fizer mais pontos receberá um livro do nosso acervo de doação.

27/05, a partir de 14h, presencial, gratuito, mais informações Fábrica de Cultura

Concurso de Cosplay

Na Fábrica de Cultura Sapopemba, em 27/5, a partir de 15h, terá o concurso de cosplay, onde os participantes serão convidados a se fantasiar do seu personagem geek favorito, sendo do mundo dos jogos, séries, filmes, super-heróis, entre outros. O vencedor de melhor cosplay será premiado com um troféu da “Estrela do Mario”.

27/5, a partir de 15h, presencial, gratuito, mais informações Fábrica de Cultura

Festival Geek Itaim

O ”Festival Geek Itaim” será realizado na Fábrica de Cultura Itaim Paulista, em comemoração ao Dia do Orgulho Nerd. Em 27/05 o público aproveitará diversas atrações em uma maratona cultural e tecnológica em uma tarde para toda a família. A Fábrica de Cultura Itaim Paulista será tomada por amantes do universo geek, em um grande evento de cultura pop, com atividades variadas, como: exposição de consoles, oficina shuriken, corrida Naruto, estande de quadrinhos, concurso de cosplay, entre outras surpresas.

27/5, a partir de 13h, presencial, gratuito, mais informações Fábrica de Cultura

Cultura geek e pop e Sarau das pretas

Em 30/5, às 18h30, a Fábrica de Cultura Jardim São Luís fará a ação “Estudos de figurino em filmes da cultura geek e pop”. O encontro exibirá alguns filmes deste universo que ganharam premiações da indústria cinematográfica na categoria figurino, apontando questões de mercado e a relevância desses profissionais numa roda de conversa sobre a moda, enquanto movimento estético para contar uma história.

Nesta mesma Fábrica, em 9/6, às 19h30, terá o “Sarau das pretas”, com um repertório de poemas e músicas autorais, saúda as palavras de mulheres pretas que resistiram e floresceram ao longo do tempo. É também uma performance de agradecimento ao público que acompanhou a coletiva ao longo de sete anos. Toda a estrutura da apresentação tem como fio condutor os ensinamentos da filosofia Adinkra, com enfoque no ideograma Aya, que representa a persistência e a superação necessárias para que mulheres pretas sigam ecoando a voz.

Estudos de figurino em filmes da cultura geek e pop - 30/5, às 18h30, gratuito, atividade Livre, presencial na unidade, Rua Antônio Ramos Rosa, 651, (11) 5510-5530, mais informações Fábricas de Cultura

Sarau das Pretas, 9/6, às 19h30, presencial livre, acessibilidade em Libras, gratuito, Rua Antônio Ramos Rosa, 651, (11) 5510-5530, mais informações Fábricas de Cultura

Luz de Star Wars

Que tal descobrir como funciona a energia elétrica por meio da criação de um incrível brinquedo? Em 27/5, na Biblioteca de São Paulo, localizada no Parque da Juventude, das 14h às 16h, os participantes dessa oficina aprenderão sobre o funcionamento de circuitos elétricos e como funcionam circuitos simples e em série, com João Guilherme Camargo dos Santos é Bibliotecário e Cientista da Informação formado pela USP e Lívia Fornitano Roveri é Arquiteta e Urbanista formada pela Universidade Estadual de Londrina, da Escola de Inventor. Após isso, será proposto um projeto maker que envolve a construção de um sabre de luz do filme “Star Wars”. Preparados para uma aventura em uma galáxia muito, muito distante!? Indicado para pessoas a partir de 7 anos.

27/5, das 14h às 16h , carga horária: 2h - 1 encontro, atividade presencial, não é necessário inscrição, vagas limitadas, preenchidas por ordem de chegada, Av. Cruzeiro do Sul, 2.630 , mais informações no site BSP

Cursos de danças gratuitos

A São Paulo Escola de Dança abre vagas para inscrições em três novos cursos, com abordagens e modalidades distintas, que integram o eixo de Extensão Cultural. As aulas acontecem no período de julho, durante as férias. Com curadoria de Enoque Santos e de Cássia Navas, as atividades são gratuitas. As inscrições já estão abertas e vão até 22 de junho e o período das aulas será de 03 a 11/7, das 09h às 18h30, a partir de 16 anos.

Os cursos são: “Danças Urbanas e Dança Irlandesa: vocabulários e conexões”, edital. Inscrições neste link; “Práticas somáticas e improvisação em dança: panoramas”, edital. Inscrições: neste link e “Ensinar dança: possibilidades e desafios”, edital. Inscrições neste link

Gratuito, as aulas são no Complexo Júlio Prestes, R. Mauá, 51 - 3º andar, (11) 3367-5900, mais informações SP Escola de Dança

Livros para todos os gostos geek

A BibliON, biblioteca digital gratuita do Estado de São Paulo, uma plataforma multicultural que conecta você com o mundo da leitura e do conhecimento também está em celebração ao Dia do Orgulho Nerd. Tem livros para todos os gostos geek.

Para os fãs da maioral Star Wars, link; Para os fãs da Krypton da DC “Super Man” link. E da Marvel “Guerras Secretas” link.

Para os que curtem eventos geeks “RAINHAS GEEK” link. Para os amantes de cinema “TIM BURTON” link e de séries “Anne de Green Gables” link

E na programação da BibliON, terá o bate-papo literário com Lucas Mota, com Carli Cordeiro, em 26/5, às 19h, inscrições

Para utilizar o serviço gratuito, basta que os interessados acessem o site BibliON ou baixem o aplicativo BibliON, disponível no Google Play e na Apple Store e realizem um breve cadastro

