Aeroporto na Flórida muda oficialmente de nome em homenagem a Donald Trump

O Aeroporto Internacional de Palm Beach, no sul da Flórida, mudou nesta quinta-feira oficialmente seu nome para o do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que se tornou o primeiro mandatário na história do país a ter um aeródromo em sua homenagem enquanto ainda ocupa o cargo.

"A partir de hoje, o Aeroporto Internacional de Palm Beach foi rebatizado oficialmente como Aeroporto Internacional Presidente Donald J. Trump", informou o aeródromo em suas redes sociais. O terminal fica na cidade onde o governante tem residência, no clube de praia de Mar-a-Lago.

O primeiro avião a pousar no renomeado aeroporto foi o Trump Force One, às 5h01 (horário local, 6h01 de Brasília), com um dos filhos do presidente a bordo, Eric Trump, que agradeceu ao governador da Flórida, Ron DeSantis, por avalizar a mudança de nome no último mês de março.

Eric Trump assegurou que "não há nenhuma pessoa que tenha feito mais" pela Flórida e pelos Estados Unidos, "e ninguém que mereça mais esta incrível honra", além de expressar seu "orgulho de ver as iniciais DJT", o novo código do aeródromo, nos cartões de embarque.

"Não acho que haja ninguém que seja mais sinônimo de Palm Beach do que Donald Trump, e talvez de toda a Flórida. E, vocês sabem, é a casa dele. Ele ama absolutamente este estado, venceu no estado por uma margem importante, vocês sabem, e este é o avião que o levou à vitória", declarou o filho do presidente à emissora Fox News.

A Casa Branca também divulgou imagens nas quais as placas de trânsito da Flórida mostram o nome do novo aeroporto, que transporta cerca de 8,6 milhões de passageiros por ano, tem mais de 200 voos comerciais diários e injeta US$ 4,6 bilhões na economia da região, segundo dados do aeródromo.

Enquanto isso, a Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês) informou que os sistemas já refletem o novo identificador do aeroporto, que mudou de PBI para DJT, razão pela qual "os pilotos, controladores de tráfego aéreo e partes interessadas da aviação devem utilizar DJT para o planejamento e operações de voo".

A mudança ocorre apesar das críticas dos democratas e de um processo judicial de um piloto contra a alteração do nome, sob o argumento de que gera "incerteza" e possíveis "riscos de segurança" aérea.

A iniciativa também acontece em meio às tentativas do mandatário e dos republicanos de rebatizar instituições com seu nome, como já foi feito em Washington com o Instituto da Paz de Trump e o Trump Kennedy Center, embora este último tenha sido revertido após a ordem de um juiz.

Além disso, integrantes do governo têm pressionado o líder dos senadores democratas, Chuck Schumer, para que ajude a colocar o nome de Trump na estação de trens Penn Station, em Nova York, e no Aeroporto de Dulles, que fica na Virgínia e atende a Washington.