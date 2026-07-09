Micron anuncia US$ 250 bi em investimentos nos EUA e ação dispara mais de 7%

A Micron Technology anunciou nesta quinta-feira, 9, que ampliou seu plano de investimentos nos Estados Unidos e agora prevê destinar mais de US$ 250 bilhões ao país até 2035. A expansão acompanha a forte demanda por chips de memória impulsionada pela inteligência artificial (IA) e reforça a estratégia do governo de Donald Trump de ampliar a produção doméstica de semicondutores.

A nova projeção supera os US$ 200 bilhões divulgados pela empresa em junho. Na ocasião, a estimativa já havia sido elevada em US$ 30 bilhões em relação ao plano inicial.

Dentro desse pacote, a fabricante anunciou um investimento de até US$ 3 bilhões para fortalecer a cadeia de suprimentos de semicondutores nos Estados Unidos. Durante o pregão desta quinta-feira, as ações da Micron chegaram a subir mais de 7% após o anúncio.

Do total destinado à cadeia de suprimentos, US$ 500 milhões serão direcionados à GlobalWafers para ampliar a capacidade de sua fábrica de wafers de silício de 300 milímetros em Sherman, no Texas.

Além do aporte, as empresas assinaram um contrato de fornecimento com duração de dez anos, garantindo à Micron acesso à produção necessária para sustentar sua expansão no mercado americano. As companhias também pretendem desenvolver, em conjunto, novas tecnologias de wafers e processos de fabricação.

Segundo a Micron, a iniciativa busca tornar a cadeia de suprimentos mais resiliente, assegurar o fornecimento de insumos considerados estratégicos e oferecer maior previsibilidade para os planos de crescimento da empresa.

"Garantir um fornecimento confiável de materiais críticos é essencial para apoiar nosso crescimento de longo prazo e nosso roteiro tecnológico", afirmou o diretor de compras da companhia, Ben Tessone.

O principal projeto da expansão é o complexo de fabricação de chips em Nova York, cuja construção, segundo a empresa, está mais de um trimestre à frente do cronograma previsto. A Micron também informou que iniciou oficialmente as obras da unidade, acelerando sua estratégia de ampliar a capacidade produtiva nos Estados Unidos.

Além da fábrica em Nova York, a companhia seguirá expandindo suas operações em Idaho e na Virgínia. Juntos, os projetos têm potencial para gerar mais de 90 mil empregos no país.

Fabricação de semicondutores é uma das prioridades dos EUA

A fabricação doméstica de semicondutores tornou-se uma das prioridades da política industrial dos Estados Unidos, em meio aos esforços para reduzir a dependência de fornecedores estrangeiros, fortalecer a economia e preservar a liderança do país no desenvolvimento de tecnologias ligadas à inteligência artificial.

A Micron é uma das principais fornecedoras de chips de memória utilizados nos sistemas de IA da Nvidia e vem registrando forte crescimento da demanda. No mês passado, a empresa informou que seus clientes dos segmentos de data centers, eletrônicos de consumo e indústria automotiva já haviam reservado US$ 22 bilhões em compras de chips de memória.