Maior youtuber do mundo, MrBeast, testa novos funcionários com ‘vibe check’ de 90 dias

O maior youtuber do mundo, Jimmy Donaldson, mais conhecido como MrBeast, adota um processo incomum para selecionar novos integrantes de sua equipe. Segundo informações do Business Insider, antes de formalizar a contratação, ele coloca candidatos em um contrato temporário de cerca de 90 dias, chamado internamente de "vibe check".

Durante esse tempo, os novos contratados recebem apartamento e carro alugado para que possam se concentrar no trabalho em Greenville, na Carolina do Norte, onde fica o estúdio de produção do MrBeast. O objetivo é reduzir o risco de uma mudança definitiva de cidade que depois não se mostre adequada, de acordo com ex-funcionários entrevistados pela publicação.

O "vibe check" avalia não apenas aspectos técnicos, mas principalmente a adaptação cultural e a disposição dos profissionais em aprender o estilo de conteúdo do criador.

Negócio multimilionário

MrBeast construiu o maior canal do YouTube, hoje com mais de 400 milhões de inscritos. Segundo o Business Insider, a empresa de Donaldson se tornou um negócio multimilionário.

Um documento vazado no ínicio de 2025 mostra que a operação faturou cerca de US$ 224 milhões em 2024 e conta atualmente com aproximadamente 300 funcionários. Muitos funcionários do canal vêm de áreas como cinema, televisão e jornalismo.

A triagem da empresa busca profissionais altamente engajados e dispostos a se adaptar. Ex-funcionários disseram ao Business Insider que a prioridade não está na experiência prévia, mas na capacidade de aprender rápido, aceitar feedback e entregar resultados.

Especialistas ouvidos pelo Business Insider afirmam que esse tipo de período de experiência pode ser benéfico para empregados e empregadores, permitindo uma avaliação mais clara antes da contratação definitiva. Ao mesmo tempo, alertam para riscos: se usado de forma indevida, pode servir como ferramenta para manter uma força de trabalho temporária, sem vínculos de longo prazo.