Carreira e maternidade: criadora de 'Grey’s Anatomy' diz que não dá para se destacar em tudo sempre

Para Shonda Rhimes, a ideia de que mulheres podem se destacar plenamente no trabalho e na maternidade ao mesmo tempo não é realista. A produtora e roteirista, conhecida por sucessos como "Grey’s Anatomy" e "Bridgerton", afirmou que aceitar essa limitação foi libertador e reduziu a pressão que sentia.

Em entrevista ao podcast "Call Her Daddy", apresentado por Alex Cooper, Rhimes explicou que há sempre uma área da vida que precisará ficar em segundo plano.

Segundo o Business Insider, ela afirmou que tentar ser perfeita em tudo é receita certa para frustração. "Você nunca vai se sentir incrível nas duas coisas ao mesmo tempo. Sempre vai ser um pouco desequilibrado. Então deixe que seja", disse.

Equilíbrio entre vida pessoal e carreira

Rhimes contou que, como mãe e criadora de séries, entendeu que “dar conta de tudo” é uma expectativa social que ignora a realidade.

“Meu trabalho é incrível, mas há momentos em que deixo algumas coisas passarem porque meus filhos precisam de mim”, afirmou. Para ela, aceitar que essa instabilidade faz parte da vida é uma forma de aliviar a cobrança interna e externa.

Essa visão não surgiu agora. Segundo o Business Insider, em um discurso de formatura em 2014, a produtora já havia dito que o sucesso em uma área costuma significar falhas em outra — e que isso não é um fracasso, mas parte do equilíbrio da vida.

Rhimes não está sozinha nesse diagnóstico. Em 2024, a atriz Keira Knightley contou ao jornal britânico The Times que precisou reduzir o ritmo da carreira após se tornar mãe. Já Michelle Williams afirmou, no podcast Armchair Expert, que equilibrar carreira e maternidade é uma escolha constante sobre “qual lado vai receber mais de você naquele momento”.

O debate sobre “ter tudo” ganhou força na última década com o conceito de lean in, popularizado pela executiva Sheryl Sandberg, ex-diretora de operações da Meta, em livro lançado em 2013. Ela defende que mulheres devem agir de forma mais assertiva no trabalho, assumir riscos e buscar posições de liderança, mesmo diante de inseguranças ou barreiras culturais.

Com o tempo, no entanto, a forma como essa ideia foi aplicada no ambiente corporativo passou a ser questionada. Segundo o Business Insider, em um livro de memórias publicado em 2025, Sarah Wynn-Williams, ex-executiva da Meta, relatou que a cultura de “lean in” no ambiente corporativo muitas vezes deixava mães que trabalhavam se sentindo exaustas e sem apoio.