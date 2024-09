Luísa Sonza lança coleção de 112 peças exclusivas em parceria com a Shein

A Shein, varejista global de moda, lançou uma coleção de roupas em parceria com a cantora Luísa Sonza nesta segunda-feira, 9 de setembro.

Com 112 peças exclusivas, a coleção foi cocriada com a artista e estará disponível para compra em mais de 150 países. As peças, que variam do PP ao G4, foram confeccionadas em tecidos como poliéster, elastano, poliuretano e algodão.

A parceria foi estreada na noite de ontem com uma live commerce, onde Sonza apresentou os itens ao público e ofereceu descontos de até 95% em produtos selecionados. Os fãs puderam interagir com a artista e aproveitar condições especiais, como frete grátis em itens de envio nacional.

Sonza comentou sobre a colaboração em entrevista à EXAME, destacando a liberdade criativa proporcionada pela marca: "Tivemos sempre muita abertura, e isso é o que faz uma parceria de sucesso. A Shein proporcionou um espaço para criarmos, e isso foi muito legal", afirmou. Ela também revelou que algumas peças da coleção foram pensadas para serem usadas em seus shows e eventos, tornando a moda uma extensão de sua carreira musical.

A parceria entre a marca e uma das maiores cantoras do Brasil ocorre em um momento delicado para as plataformas de e-commerce internacional. Em junho, o Congresso Nacional aprovou o fim da isenção do imposto de importação para compras de até US$ 50, que eram isentas por conta do programa Remessa Conforme, lançado em 2023, o que afeta diretamente empresas como a Shein. A marca tem buscado estratégias, como a ampliação da oferta de produtos com envio nacional, para continuar competitiva no mercado.

1 /25 (SHEIN x Luisa Sonza: Com 112 peças exclusivas, a coleção foi cocriada com a artista e estará disponível para compra em mais de 150 países)

Os itens da coleção refletem o estilo versátil da cantora, com influências de streetwear e alfaiataria. Entre as peças, destacam-se vestidos justos, jaquetas oversized e tops cropped, tendências frequentemente vistas nos visuais de Sonza.

Além disso, a artista reforçou a importância de manter a autenticidade em suas parcerias: “Não consigo fazer uma propaganda que não faça sentido comigo ou que eu não tenha alguma conexão”, comentou, destacando o alinhamento entre seu estilo pessoal e a coleção lançada.

A coleção de Luísa Sonza já está disponível no aplicativo da Shein, e clientes podem utilizar o cupom SONZANASHEIN para obter descontos de até 20% em compras acima de R$400.