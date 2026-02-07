Morre Brad Arnold, vocalista do 3 Doors Down, aos 47 anos

Brad Arnold: vocalista e fundador do 3 Doors Down morreu aos 47 anos, sete meses após revelar diagnóstico de câncer em estágio 4. ( Slaven Vlasic/Getty Images)
Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 17h18.
Última atualização em 7 de fevereiro de 2026 às 17h23.
Brad Arnold, vocalista da banda 3 Doors Down e voz do sucesso “Kryptonite”, morreu aos 47 anos, sete meses depois de revelar que enfrentava um câncer em estágio avançado.
A morte foi anunciada pela própria banda neste sábado, por meio das redes sociais. Segundo a publicação, Arnold morreu enquanto dormia, “de forma tranquila, após uma batalha corajosa contra o câncer”, ao lado da esposa, Jennifer, e de familiares.
“Como membro fundador, vocalista e baterista original do 3 Doors Down, Brad ajudou a redefinir o rock mainstream, ao combinar a acessibilidade do pós-grunge com composições emocionalmente diretas e letras que dialogavam com o público comum”, afirmou o grupo. “Sua música foi muito além dos palcos, criando conexões, momentos de alegria, fé e experiências compartilhadas que continuarão vivas.”
Em maio de 2025, Arnold havia contado aos fãs que lutava contra um carcinoma renal de células claras em estágio 4, um tipo de câncer no rim, que já havia se espalhado para os pulmões. Em um vídeo publicado à época, comentou: “Isso não é nada bom. Mas servimos a um Deus poderoso, que pode superar qualquer coisa. Não tenho medo. Sinceramente, não tenho medo nenhum”.
Na ocasião, o cantor informou que a banda precisaria cancelar a turnê de verão e pediu aos fãs que rezassem por ele. Como referência, citou a música “It’s Not My Time”, lançada em 2008. “Essa música sempre foi muito minha. Essa vai ser uma batalha, então vamos precisar de guerreiros de oração”, disse.
Nascido no Mississippi, Arnold fundou o 3 Doors Down em 1996, ao lado dos colegas de escola Matt Roberts (guitarra) e Todd Harrell (baixo), na cidade de Escatawpa. Inicialmente, ele acumulava as funções de vocalista e baterista. No ano seguinte, o trio gravou a primeira demo, que incluía “Kryptonite”, composição escrita por Arnold ainda no ensino médio.
A música ganhou espaço em rádios do sul dos Estados Unidos e chamou a atenção da indústria. Regravada em 1999, “Kryptonite” alcançou o terceiro lugar da Billboard Hot 100 em janeiro de 2000 e integrou o álbum de estreia The Better Life. O disco também trouxe outros sucessos, como “Loser”, “Duck and Run” e “Be Like That”, e vendeu cerca de 7 milhões de cópias, chegando à sétima posição da Billboard 200, mesmo em um período marcado pela ascensão do Napster e dos arquivos MP3.
No álbum seguinte, *Away from the Sun* (2002), Arnold passou a atuar apenas como vocalista. O disco incluiu faixas de destaque no rock mainstream, como “When I’m Gone”, a canção-título e a balada “Here Without You”.
A banda alcançou o topo da Billboard 200 com Seventeen Days (2005) e repetiu o feito com 3 Doors Down (2008). Já Time of My Life (2011) foi o último álbum com Arnold ao lado dos integrantes originais Roberts e Harrell. Roberts deixou o grupo por questões de saúde, enquanto Harrell foi desligado em 2013, após ser acusado de homicídio culposo.
Arnold seguiu à frente do 3 Doors Down na década seguinte. Embora o grupo tenha lançado apenas mais um álbum de estúdio, Us and the Night (2016), manteve agenda ativa de shows, incluindo uma apresentação que gerou controvérsia em uma das festas de posse do então presidente Donald Trump, em janeiro de 2017.