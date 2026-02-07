BBB 26: Quem ganhou a prova do anjo hoje?

Prova do anjo: quem ganhar a dinâmica pode imunizar até dois participantes (Reprodução/Gshow /Reprodução)
Redação Exame
Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 18h41.
Última atualização em 7 de fevereiro de 2026 às 18h48.
A quarta Prova do Anjo do BBB 26 está sendo disputada na tarde deste sábado, 2.
O vencedor vai imunizar um participante na formação do Paredão de domingo, 8. No Presente do Anjo, o brother ou sister poderá escolher entre ver o vídeo da família ou ganhar uma imunidade extra para dar a outro participante.
Os competidores se dividiram em duplas para disputar a prova, em etapas. São elas:
Na primeira etapa, o desafio é pegar "legumes" no ar, disparados por um canhão. Em cada dupla, um participante é o canhoneiro e o outro tem a missão aparar os legumes com a tigela na cabeça. O objetivo é levar ao menos seis itens para dentro de uma panela cenográfica gigante, atravessando uma ponte. As duplas que fizerem isso em menos tempo avançam para a próxima etapa.
Na semifinal, os classificados se enfrentam individualmente, e precisam acertar os legumes diretamente na panela dessa vez.
Até às 18h37 (horário de Brasília) a prova ainda não havia sido concluída. A dinâmica chegou a ser interrompida por conta de fortes chuvas no Rio de Janeiro.