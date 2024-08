Juntando Luísa Sonza e Rita Lee no Rock in Rio, Trident mostra que conhece o seu público-alvo

Como manter a relevância e a conexão com o público quando seu produto é efêmero? A Trident está investindo em ativações que mantêm constante a presença da marca no ambiente comum do seu público-alvo: os jovens.

A estratégia mais recente da líder no mercado de gomas brasileiro consiste em patrocínio e ativações em eventos musicais. No calendário de 2024, o Rock In Rio se apresenta como próximo grande festival apoiado pela marca.

E para celebrar os 40 anos do evento, a Trident planejou uma campanha que tem como sacada o encontro de gerações. A “Masca e Destrava seu Rock’n’roll” traz o ícone Luísa Sonza interpretando o clássico “Esse tal de Roque Enrow”, da eterna rainha do rock nacional, Rita Lee, em um clipe inédito.

Idealizada pela agência Leo Burnett, a campanha teve o filme aprovado pela família de Rita e conversa diretamente com o público jovem que atenderá ao Rock in Rio.

Por que estar presente em festivais de música?

“O território da música é perfeito para conectar uma das maiores paixões do nosso target com um momento de consumo com Trident, que já é super natural para a marca”, diz Erica Migales, diretora de Marketing de Balas e Gomas da Mondelēz Brasil, dona da marca Trident.

Os eventos mais recentes, onde a empresa marcou presença, incluem o The Town 2023, MITA Festival, em 2022 e 2023. A marca também patrocinou shows do cantor Harry Styles e da banda Imagine Dragons e fez parcerias com a cantora Ludmilla e o DJ Alok.

Investimento em múltiplos canais

Além de estratégia digital de redes sociais, a campanha conta com peças de mídia out-of-home envelopando a cidade do Rio de Janeiro com mais de 4 mil telas espalhadas nos aeroportos Santos Dumont e Galeão, bancas digitais, VLT, shoppings e adesivação de trens no metrô.

A campanha ainda conta com o lançamento de 5 novas embalagens exclusivas inspiradas em gêneros musicais. Durante o período de três meses serão distribuídas aproximadamente 10 milhões de unidades, com direcionamento para a landing page que dá acesso às informações sobre a campanha e participação da marca no festival.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Assine nossa newsletter e fique por dentro de todas as novidades