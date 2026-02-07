Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Avalanche na Itália mata ao menos três pessoas e deixa Alpes em alerta

Autoridades de resgate afirmam que número de vítimas pode aumentar devido às condições instáveis nas montanhas.

Vítimas praticavam esqui fora de pista em regiões alpinas com alerta de instabilidade. (Getty Images)

Vítimas praticavam esqui fora de pista em regiões alpinas com alerta de instabilidade. (Getty Images)

Ana Dayse
Ana Dayse

Colaboradora

Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 17h00.

Pelo menos três pessoas morreram após uma série de avalanches no norte da Itália neste sábado, 7, segundo informações das autoridades locais às agências internacionais de notícia. Equipes de resgate alertam que o número de vítimas pode crescer, já que as condições seguem instáveis nos Alpes italianos, elevando o risco de novos deslizamentos de neve.

Na região da Lombardia, duas pessoas perderam a vida depois de serem atingidas por uma avalanche nas proximidades de Albosaggia, conforme confirmado por serviços de emergência.

Já na região de Trentino, um esquiador morreu após ser completamente soterrado por uma avalanche ocorrida após as 16h (horário local), no maciço da Marmolada, no lado trentino da montanha, próximo à área de Punta Serauta.

De acordo com o Serviço de Resgate Alpino, a vítima integrava um grupo de quatro esquiadores italianos, todos na faixa dos 40 anos.

Os outros três escaparam ilesos. Helicópteros e equipes com cães farejadores foram mobilizados, porém o homem foi declarado morto ainda no local.

Mais cedo, uma outra avalanche no Vale de Aosta atingiu parcialmente dois esquiadores de montanha, que conseguiram se libertar com a ajuda de companheiros e não sofreram ferimentos.

As autoridades informaram ainda que há relatos não confirmados de uma morte adicional relacionada a outro incidente registrado em Trentino. As investigações seguem em andamento.

Acompanhe tudo sobre:AvalancheDesastres naturaisItália

Mais de Mundo

Irã sinaliza retomada de negociações nucleares com os EUA, mas mantém linhas vermelhas

Dinamarca diz que tensão com EUA sobre a Groenlândia diminuiu, mas 'crise' persiste

Netanyahu se reunirá com Trump na 4ª feira em Washington

Nova York pode se aproximar do recorde histórico de frio neste fim de semana

Mais na Exame

Mundo

Irã sinaliza retomada de negociações nucleares com os EUA, mas mantém linhas vermelhas

Marketing

Maior tiktoker do mundo fecha acordo de US$ 900 mi e muda a lógica da influência

Ciência

Anvisa investiga mortes por pancreatite associadas a canetas emagrecedoras

Inteligência Artificial

Big techs projetam investimento de US$ 650 bilhões para dominar IA em 2026