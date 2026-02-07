Avalanche na Itália mata ao menos três pessoas e deixa Alpes em alerta

Pelo menos três pessoas morreram após uma série de avalanches no norte da Itália neste sábado, 7, segundo informações das autoridades locais às agências internacionais de notícia. Equipes de resgate alertam que o número de vítimas pode crescer, já que as condições seguem instáveis nos Alpes italianos, elevando o risco de novos deslizamentos de neve.

Na região da Lombardia, duas pessoas perderam a vida depois de serem atingidas por uma avalanche nas proximidades de Albosaggia, conforme confirmado por serviços de emergência.

Já na região de Trentino, um esquiador morreu após ser completamente soterrado por uma avalanche ocorrida após as 16h (horário local), no maciço da Marmolada, no lado trentino da montanha, próximo à área de Punta Serauta.

De acordo com o Serviço de Resgate Alpino, a vítima integrava um grupo de quatro esquiadores italianos, todos na faixa dos 40 anos.

Os outros três escaparam ilesos. Helicópteros e equipes com cães farejadores foram mobilizados, porém o homem foi declarado morto ainda no local.

Mais cedo, uma outra avalanche no Vale de Aosta atingiu parcialmente dois esquiadores de montanha, que conseguiram se libertar com a ajuda de companheiros e não sofreram ferimentos.

As autoridades informaram ainda que há relatos não confirmados de uma morte adicional relacionada a outro incidente registrado em Trentino. As investigações seguem em andamento.