Lollapalooza Brasil lança nova modalidade de ingressos; entenda

O Lollapalooza Brasil 2026 apresenta uma novidade exclusiva para os fãs: o pacote Lollalovers, uma nova modalidade de ingressos destinada especialmente para clientes Bradesco.

Essa opção oferece acesso aos três dias do festival com vantagens únicas, tornando a experiência ainda mais acessível e emocionante para o público. O evento acontecerá nos dias 20, 21 e 22 de março de 2026, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Benefícios exclusivos para os fãs do Lollapalooza

Com o Lollalovers, os fãs têm a oportunidade de adquirir ingressos com valores mais acessíveis, isentos da taxa de conveniência e com a opção de parcelamento em até 12 vezes sem juros, facilitando o planejamento financeiro dos participantes. Além disso, quem optar por esse pacote terá benefícios exclusivos, ampliando ainda mais a experiência dentro do festival.

Entre os principais benefícios do pacote estão:

Ingresso Lolla Pass válido para os três dias do festival;

Parcelamento em até 12 vezes sem juros;

20% de desconto na compra antecipada de bebidas pelo aplicativo oficial, válido apenas durante o mês do festival;

Isenção da taxa de conveniência na compra do ingresso;

Entrada preferencial no evento;

Poster comemorativo exclusivo do Lollapalooza Brasil 2026.

Preços e modalidades de ingresso

A venda dos ingressos para o pacote Lollalovers começou às 12h do dia 22 de julho de 2025 e pode ser feita pelo site oficial da Ticketmaster Brasil. Os preços variam conforme a modalidade escolhida, sendo:

Meia-entrada: R$ 792,00;

Ingresso social: R$ 891,24, que inclui uma doação para instituições parceiras como Projetos Guri, Casa do Zezinho e Criança Esperança;

Ingresso inteiro: R$ 1.584,00.

Todos os ingressos podem ser parcelados em até 12 vezes sem juros, facilitando o acesso ao evento para um público ainda maior.

Segurança e compras oficiais

Em 2025, o festival reuniu cerca de 240 mil pessoas e ofereceu mais de 70 atrações nacionais e internacionais, divididas em quatro palcos. Além disso, o evento contou com uma experiência gastronômica de alta qualidade, áreas de descanso e ativações de marcas parceiras que enriqueceram a vivência do público.

Para garantir uma compra segura, o festival reforça que os ingressos devem ser adquiridos exclusivamente pela Ticketmaster Brasil, evitando fraudes e garantindo todo o suporte necessário para os participantes.

O Lollapalooza Brasil 2026 promete ser mais acessível e inesquecível, com o pacote Lollalovers oferecendo uma experiência ainda mais especial para os fãs.