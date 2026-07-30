Ambev vai distribuir mais de R$ 1 bi em JCP; veja quem tem direito

A Ambev aprovou uma nova distribuição de Juros sobre Capital Próprio (JCP) de aproximadamente R$ 1,1 bilhão, a serem pagos até dezembro de 2026. A decisão foi tomada em reunião do Conselho de Administração realizada em 29 de julho e divulgada junto ao balanço do segundo trimestre, nesta quinta-feira, 30.

No mesmo comunicado, a companhia definiu que pagará, no próximo dia 6 de outubro, a terceira e última parcela dos JCP declarados em dezembro de 2025. Essa parcela soma R$ 1,9 bilhão.

Somadas, as duas frentes representam cerca de R$ 3 bilhões que ainda serão desembolsados aos acionistas ao longo do segundo semestre.

Quem tem direito aos proventos

O comunicado desta quinta-feira ainda não traz a data-base ("data com") de corte que define quais acionistas terão direito à nova distribuição de R$ 1,1 bilhão. Esse detalhe costuma ser informado em aviso aos acionistas específico, que a companhia divulga após à aprovação. Terão direito os investidores que estiverem com as ações em carteira até a data-base a ser definida; a partir do dia seguinte, os papéis passam a ser negociados "ex-proventos".

Como se trata de JCP, e não de dividendos, há retenção de 15% de imposto de renda na fonte para a maioria dos investidores pessoa física. Os valores anunciados pela companhia são brutos.

Retorno ao acionista no ano

No acumulado do ano até a data do balanço, a Ambev retornou ao acionista aproximadamente R$ 5,9 bilhões em caixa, antes dos efeitos de imposto de renda na fonte, principalmente por meio da execução de cerca de 95% do programa de recompra de ações anunciado em outubro de 2025 e do pagamento de parte dos JCP referentes a 2025.

A companhia encerrou junho com caixa líquido de R$ 15,4 bilhões, o que dá margem para sustentar a política de remuneração.

Balanço veio acima com lucro de R$ 3,5 bi

Os proventos foram anunciados junto a um resultado trimestral considerado sólido. O lucro líquido ajustado da Ambev somou R$ 3.492,7 milhões no segundo trimestre, alta de 23,3% na comparação com igual período de 2025. A receita líquida cresceu 6,1% em base orgânica, para R$ 20,1 bilhões, e o Ebitda ajustado avançou 8,9%, com margem de 31,6%.

O volume total consolidado subiu 1,4%, impulsionado por Cerveja Brasil (+5,0%) e pela América Central e Caribe (+5,4%). A operação de cerveja no Brasil registrou crescimento de dois dígitos no Ebitda ajustado, de 12,8%, com a Copa do Mundo da FIFA ajudando a puxar demanda no período.

O lucro por ação (LPA) ajustado ficou em R$ 0,22, com crescimento de 24,2%.