Shows internacionais no Brasil 2025: veja os artistas confirmados para 2025

O Brasil recebeu diversos shows internacionais neste ano, incluindo os do Rock In Rio. Para o próximo ano, tanto o festival quanto apresentações individuais já estão programados.

Além do line-up do Lollapalooza Brasil, outras atrações para o The Town, que também ocorrerá em São Paulo, já foram confirmadas.

Entre as atrações do Lolla, destacam-se Olivia Rodrigo, Shawn Mendes, Justin Timberlake e Alanis Morissette. Fora isso, há também a confirmação de shows internacionais, como três apresentações do Twenty One Pilots, o retorno do Incubus após sua passagem pelo Rock in Rio 2024, e a estreia de Ally Brooke, ex-Fifth Harmony, em carreira solo.

A organização do The Town também já revelou as datas de sua próxima edição. O festival será realizado nos dois primeiros fins de semana de setembro de 2025, nos dias 6, 7, 12, 13 e 14. O anúncio foi feito no perfil oficial do evento no Instagram, pouco antes do início do penúltimo dia do Rock in Rio. A primeira atração confirmada foi Katy Perry, que será a principal atração no dia 14 de setembro.

Shows internacionais já confirmados no Brasil para 2025

Janeiro

Ally Brooke

Data: 16 e 17 de janeiro

Local: Rio de Janeiro e São Paulo

Twenty One Pilots

Data: 22, 24 e 26 de janeiro

Local: Curitiba, Rio de Janeiro e São Paulo

Fevereiro

Christina Aguilera

Data: 8 de fevereiro

Local: CarnaUOL, em São Paulo

Sean Paul

Data: 8 de fevereiro

Local: CarnaUOL, em São Paulo

Steve Aoki

Data: 8 de fevereiro

Local: CarnaUOL, em São Paulo

Shakira

Data: 11 e 13 de fevereiro

Local: Rio de Janeiro e São Paulo

Sting

Data: 14, 16 e 18 de fevereiro

Local: Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba

The Cult

Data: 22, 23 e 25 de fevereiro

Local: Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba

Março

Olivia Rodrigo

Data: 26 e 28 de março

Local: Curitiba e Lollapalooza Brasil, em São Paulo

Nessa Barrett

Data: 28 de março

Local: Lollapalooza Brasil, em São Paulo

Rüfus du Sol

Data: 26 e 28 de março

Local: Rio de Janeiro e Lollapalooza Brasil, em São Paulo

James Hype

Data: 28 de março

Local: Lollapalooza Brasil, em São Paulo

Girl In Red

Data: 28 de março

Local: Lollapalooza Brasil, em São Paulo

Fontaines D.C

Data: 28 de março

Local: Lollapalooza Brasil, em São Paulo

Inhaler

Data: 28 de março

Local: Lollapalooza Brasil, em São Paulo

Caribou

Data: 28 de março

Local: Lollapalooza Brasil, em São Paulo

JPEGMafia

Data: 28 de março

Local: Lollapalooza Brasil, em São Paulo

Disco Lines

Data: 28 de março

Local: Lollapalooza Brasil, em São Paulo

Shawn Mendes

Data: 29 de março

Local: Lollapalooza Brasil, em São Paulo

Alanis Morissette

Data: 29 e 30 de março

Local: Lollapalooza Brasil, em São Paulo e Curitiba

Beenson Boone

Data: 29 de março

Local: Lollapalooza Brasil, em São Paulo

Tate McRae

Data: 29 de março

Local: Lollapalooza Brasil, em São Paulo

Zedd

Data: 29 de março

Local: Lollapalooza Brasil, em São Paulo

Teddy Swims

Data: 29 de março

Local: Lollapalooza Brasil, em São Paulo

The Marías

Data: 29 de março

Local: Lollapalooza Brasil, em São Paulo

San Holo

Data: 29 de março

Local: Lollapalooza Brasil, em São Paulo

Wave The Earth

Data: 29 de março

Local: Lollapalooza Brasil, em São Paulo

Kasablanca

Data: 29 de março

Local: Lollapalooza Brasil, em São Paulo

Artemas

Data: 29 de março

Local: Lollapalooza Brasil, em São Paulo

Justin Timberlake

Data: 30 de março

Local: Lollapalooza Brasil, em São Paulo

Tool

Data: 30 de março

Local: Lollapalooza Brasil, em São Paulo

Foster The People

Data: 30 de março

Local: Lollapalooza Brasil, em São Paulo

Charlotte de Witte

Data: 30 de março

Local: Lollapalooza Brasil, em São Paulo

Parcels

Data: 30 de março

Local: Lollapalooza Brasil, em São Paulo

Blond:ish

Data: 30 de março

Local: Lollapalooza Brasil, em São Paulo

Barry Can’t Swim

Data: 30 de março

Local: Lollapalooza Brasil, em São Paulo

Michael Kiwanuka

Data: 30 de março

Local: Lollapalooza Brasil, em São Paulo

Neil Frances

Data: 30 de março

Local: Lollapalooza Brasil, em São Paulo

Ashibah

Data: 30 de março

Local: Lollapalooza Brasil, em São Paulo

Abril

Stray Kids

Data: 1º, 5 e 6 de abril

Local: Rio de Janeiro e São Paulo

Incubus

Data: 8 e 10 de abril

Local: Curitiba e São Paulo

Scorpions

Data: 19 e 21 de abril

Local: Monsters of Rock, em São Paulo e Rio de Janeiro

The Driver Era

Data: 30 de abril e 2 de maio

Local: Rio de Janeiro e São Paulo

Maio

Simple Minds

Data: 3 e 4 de maio

Local: Rio de Janeiro e São Paulo

System Of A Down

Data: 6, 8 e 10 de maio

Local: Curitiba, Rio de Janeiro e São Paulo

Arooj Aftab

Data: 22 de maio

Local: C6 Fest, em São Paulo

Mulatu Astatke

Data: 22 de maio

Local: C6 Fest, em São Paulo

Brian Blade & The Fellowship Band

Data: 23 de maio

Local: C6 Fest, em São Paulo

Kassa Overall

Data: 23 de maio

Local: C6 Fest, em São Paulo

Meshell Ndegeocello

Data: 23 de maio

Local: C6 Fest, em São Paulo

A.G. Cook

Data: 24 de maio

Local: C6 Fest, em São Paulo

Air

Data: 24 de maio

Local: C6 Fest, em São Paulo

Beach Weather

Data: 24 de maio

Local: C6 Fest, em São Paulo

Gossip

Data: 24 de maio

Local: C6 Fest, em São Paulo

Perfume Genius

Data: 24 de maio

Local: C6 Fest, em São Paulo

Peter Cat Recording Co.

Data: 24 de maio

Local: C6 Fest, em São Paulo

Pretenders

Data: 24 de maio

Local: C6 Fest, em São Paulo

Stephen Sanchez

Data: 24 de maio

Local: C6 Fest, em São Paulo

Cat Burns

Data: 25 de maio

Local: C6 Fest, em São Paulo

English Teacher

Data: 25 de maio

Local: C6 Fest, em São Paulo

Nile Rodgers & Chic

Data: 25 de maio

Local: C6 Fest, em São Paulo

SuperJazzClub

Data: 25 de maio

Local: C6 Fest, em São Paulo

The Last Dinner Party

Data: 25 de maio

Local: C6 Fest, em São Paulo

Wilco

Data: 25 de maio

Local: C6 Fest, em São Paulo

Norah Jones

Data: 31 de maio

Local: Popload Festival, em São Paulo

St. Vincent

Data: 31 de maio

Local: Popload Festival, em São Paulo

Laufey

Data: 31 de maio

Local: Popload Festival, em São Paulo

Kim Gordon

Data: 31 de maio

Local: Popload Festival, em São Paulo

The Lemon Twigs

Data: 31 de maio

Local: Popload Festival, em São Paulo

Julho

James Blunt

Data: 8 de julho

Local: São Paulo

Setembro

Green Day

Data: 7 de setembro

Local: Festival The Town, em São Paulo

Sex Pistols

Data: 7 de setembro

Local: Festival The Town, em São Paulo

Iggy Pop

Data: 7 de setembro

Local: Festival The Town, em São Paulo

Bruce Dickinson

Data: 7 de setembro

Local: Festival The Town, em São Paulo

Katy Perry

Data: 14 de setembro

Local: Festival The Town, em São Paulo

Novembro

Oasis

Data: 22 e 23 de novembro

Local: São Paulo