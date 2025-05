Festival Interlagos cresce e traz grandes shows além das super motos; 200 mil são esperados

Em 2025, o Festival Interlagos - edição motos cresceu e ganhou uma importante dimensão de entretenimento, com shows de grandes nomes da música nacional. Além das atrações musicais, o evento é palco para lançamentos de pelo menos 40 novos modelos de motos, além da estreia de quatro marcas inéditas no Brasil. A expectativa é receber cerca de 200 mil visitantes entre os dias 29 de maio e 1º de junho.

O Festival Interlagos, realizado no Autódromo de Interlagos em São Paulo, é considerado um dos maiores eventos de experiência motor do mundo dedicado ao motociclismo. O público terá acesso a test-rides na pista, com mais de 15 mil voltas previstas, e poderá conferir todas as principais montadoras presentes no Brasil, como BMW, Ducati, Harley-Davidson, Honda, Kawasaki, Suzuki, Yamaha e outras. Entre as novidades, as marcas Haojue, Moto Morini, CFMoto e Yadea estreiam no país.

Shows agitam o evento

O line-up musical do Festival traz diversidade com atrações dedicadas aos estilos rock, rap, trap e funk. Na sexta-feira, 30 de maio, sobem ao palco Matuê, Pedro Sampaio e Dubdogz. No sábado, 31, será a vez de Filipe Ret, Dennis DJ e a dupla Cat Dealers. No domingo, 1º de junho, o encerramento fica por conta de Titãs, um tributo ao Charlie Brown Jr. e Samm, com clássicos do rock nacional.

Matuê, um dos principais nomes do trap nacional, apresenta seu novo álbum "333", uma narrativa que mistura rap, psicodelia e temas como fama e autoconhecimento. Pedro Sampaio, conhecido por hits como “Sentadão” e “Galopa”, promete animar o público com sua mistura de funk e outros ritmos.

No último dia, os Titãs relembram quatro décadas de carreira com músicas como “Flores” e “Epitáfio”, enquanto o tributo ao Charlie Brown Jr. reúne integrantes originais da banda.

História e inovação em exposição

Além das atrações ao vivo e test-rides, o Festival conta com o Museu Duas Rodas, que exibe 13 motos históricas importantes para o motociclismo brasileiro, incluindo modelos antigos da Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki e uma Royal Enfield de 1901. Essa conexão entre passado e presente agrega conteúdo e atrai colecionadores e fãs da cultura das motos.

Serviço e programação

O Festival Interlagos Motos acontece de 29 de maio (quinta-feira) a 1º de junho (domingo), com ingressos a partir de R$ 107. Confira a programação dos shows:

30/05 (sexta-feira): Matuê, Pedro Sampaio, Dubdogz

31/05 (sábado): Filipe Ret, Dennis DJ, Cat Dealers

01/06 (domingo): Titãs, Tributo ao Charlie Brown Jr., Samm

Ingressos podem ser adquiridos no site oficial.