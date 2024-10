Colaborações entre estilistas e cantores: confira 5 lançamentos de sneakers em outubro

Em outubro, grandes marcas de tênis lançam novas coleções. A Converse se une à estilista Isabel Marant, destacando o Chuck 70 Wedge com salto plataforma, enquanto a parceria com Tyler, The Creator traz o Darryl Chuck 70 em cinco cores.

A ASICS lança o ASICS-ONE, desenvolvido com o cantor Taka, da banda ONE OK ROCK, com foco em alta performance no palco. Já a New Balance segue a tendência futurista com novas cores do 9060, famoso pelo design tecnológico. Confira.

Converse e Isabel Marant

Converse apresenta coleção colaborativa com Isabel Marant (Divulgação/Divulgação)

A estilista Isabel Marant se destaca por ser inquieta na moda francesa, com seu estilo e seus rumos criativos independentes o suficiente para formar um conceito original. Isabel possui um trabalho irreverente, que se tornou sinônimo de sua marca. Agora a estilista se une à Converse, com uma colaboração que tem como objetivo oferecer novos visuais com a configuração clássica dos Chucks.

A coleção destaca a silhueta recém lançada Chuck 70 Wedge, desta vez com o salto alto plataforma oculto e preso à parte superior do modelo, uma homenagem à aposta da estilista na moda e na cultura, ao mesmo tempo que dá início à uma nova era de saltos da Converse. São quatro modelos a partir de R$ 799,90.

A collab Converse x Isabel Marant está disponível no e-commerce da Converse e na loja física no Shopping Cidade São Paulo.

Converse e Tyler, The Creator

Converse apresenta nova coleção colaborativa com Tyler, The Creator

A mais recente colaboração entre a Converse e a GOLF le FLEUR* reflete a visão criativa de Tyler, The Creator, ao reinventar o clássico Chuck 70 com o toque característico da paleta de cores da GOLF le FLEUR*.

O modelo traz uma sola em tom off-white, cadarços mais grossos que complementam suas silhuetas amplas, além da presença do mascote da le FLEUR*, Darryl.

O tênis lançado tem cinco opções de cores: Dachshund, Lemon Meringue, Margarita, Milky Blue e Orchid Petal. Cada versão de cano baixo do Chuck 70 apresenta um design clean, com um gráfico sutil de Darryl na parte superior e uma sola personalizada com o desenho de um carregador, uma referência à icônica vestimenta de Tyler.

As primeiras cinco cores do Converse x GOLF le FLEUR* Darryl Chuck 70 estão disponíveis em edição limitada no Brasil na loja física da Converse, no shopping Cidade de São Paulo e no e-commerce, por R$ 699,90.

ASICS-ONE

ASICS-ONE: Tecnologia para alta performance no palco (Divulgação/Divulgação)

A ASICS Sportstyle apresenta colaborações que misturam estilo, tecnologia e inovação. Com parcerias de destaque com o cantor Taka, da banda japonesa ONE OK ROCK. O lançamento ASICS-ONE é um tênis projetado para maximizar a performance de Taka nos palcos, ajudando-o a manter estabilidade e postura durante seus shows enérgicos. Desenvolvido no Instituto de Ciências do Esporte da ASICS, no Japão, o calçado utiliza uma combinação de tecnologias para estabilizar o corpo e aumentar a flexibilidade, além de um design que facilita o calce rápido.

"Eu queria um tênis que surpreendesse as pessoas e que tivesse um design simples, mas com detalhes únicos. Minha intenção era criar algo que proporcionasse o suporte ideal para o meu corpo, permitindo que eu entregasse minha melhor performance em cada apresentação”, comenta Taka sobre a colaboração.

O ASICS-ONE está disponível nas lojas da ASICS, Guadalupe e Your ID por R$ 1.499,99.

New Balance 9060

New Balance 9060 chega em novas cores, seguindo tendência futurista (Divulgação/Divulgação)

A busca por um visual futurista tem crescido nos últimos meses, como aponta relatório do Pinterest mostrando um aumento de 6.030% na busca por “roupas Y3K” e 170%, de “moda retrô futurista”. Seguindo essa tendência, a New Balance apresenta novas colorways da icônica silhueta 9060.

Para esse visual tão distinto, o 9060 surgiu da combinação dos elementos clássicos do 99x da New Balance, inspirados na estética tecnológica e no design orientado para desempenho dos tênis de corrida dos anos 2000. Isso fica evidente nos detalhes da entressola, com as pontas voltadas para o cabedal e para fora do tênis, trazendo um design mais fluido.

A silhueta vem fazendo sucesso nas redes sociais, em destaque, no TikTok. De janeiro a agosto deste ano, a hashtag #newbalance9060 teve mais de 5.3 milhões de acessos. No mesmo período, o principal termo de busca relacionado à marca foi ‘’New Balance 9060’’. Essa forte repercussão vem muito atrelada às celebridades e aos criadores de conteúdo, que adotaram o 9060 em seus looks.

Além do design moderno, o 9060 também entrega tecnologia para amortecimento e conforto durante o uso - herança da tradição da New Balance no universo da corrida. Por meio da entressola produzida em ABZORB e SBS, a silhueta é leve e ideal para uso diário.

O modelo está à venda no e-commerce e nas lojas físicas da New Balance e também em lojas especializadas pelo preço sugerido de R$ 1.199,99.

Vans

Novas versões do Skate Half Cab e do Skate Rowley reúnem duas gerações dos skatistas mais progressistas do mundo (Divulgação/Divulgação)

Steve Caballero e Geoff Rowley são dois dos skatistas mais engajados com o progresso e destemidos da história do skate. A Vans decidiu reunir Caballero e Rowley com os nove dos maiores skatistas da atualidade para a jornada de celebração do Skate Half Cab e do Skate Rowley, interações modernizadas de dois ícones da Vans Skateboarding.

O primeiro, lançado pela primeira vez em 1992, é uma iteração “oficial” do OG Full Cab com o cano cortado, pelos próprios skatistas, que customizavam seus tênis com uma tesoura e um pouco de fita adesiva, enquanto o último, visto pela primeira vez em 1999, é um modelo fino, com a silhueta dos clássicos vulcanizados que contrastava fortemente com os a modelagem cupsole superdimensionados da época em que foi lançado.

Os calçados Vans Skate Classics apresentam palmilhas PopCush, camadas de borracha Duracap reforçadas aumentam a durabilidade e as solas SickStick proporcionam máxima aderência e sensação de prancha. Ambos os estilos são feitos em uma mistura de preto e roxo e detalhes em rosa choque.

Os modelos estão disponíveis em no e-commerce da marca a partir de 549,99.