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Que horas sai o line-up do Lollapalooza 2027? Veja horário

Data também marca o início da venda geral do Lolla Pass e a mudança de lote dos ingressos para os três dias

Lollapalooza Brasil 2027 acontece nos dias 19, 20 e 21 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo (Divulgação/Lollapalooza)

Lollapalooza Brasil 2027 acontece nos dias 19, 20 e 21 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo (Divulgação/Lollapalooza)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 10h41.

Última atualização em 7 de outubro de 2026 às 11h10.

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O Lollapalooza Brasil anuncia nesta quinta-feira, 8, ao meio-dia, o line-up da edição de 2027, que será realizada nos dias 19, 20 e 21 de março no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. A data também marca o início da venda geral do Lolla Pass e a mudança de lote dos ingressos.

O Lollapalooza Brasil revela nesta quinta-feira, 8 de outubro, ao meio-dia, o line-up da edição de 2027. O festival acontece nos dias 19, 20 e 21 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

A próxima edição marca os 15 anos do festival no Brasil. Além do anúncio das atrações, esta quinta também marca o início da venda geral do Lolla Pass e a mudança de lote dos ingressos.

O Lolla Pass dá acesso aos três dias do festival e está disponível nas categorias Lolla Pista, Lolla Comfort by Bradesco e Lolla Lounge by Vivo, com opções de inteira, meia-entrada e entrada social.

Que horas sai o line-up do Lollapalooza Brasil 2027?

O line-up do Lollapalooza Brasil 2027 será divulgado nesta quinta-feira, 8, às 12h.

O comunicado do festival não antecipou os nomes que estarão na programação. O line-up está sujeito a alterações.

Quando será o Lollapalooza Brasil 2027?

O Lollapalooza Brasil 2027 será realizado nos dias 19, 20 e 21 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

A edição celebra os 15 anos do festival no país.

Como comprar ingressos para o Lollapalooza 2027?

A venda geral do Lolla Pass começa nesta quinta-feira, 8. O ingresso dá acesso aos três dias de festival.

As vendas online serão realizadas exclusivamente pela Ticketmaster Brasil, com cobrança de taxa de serviço de 20%. Também haverá venda na bilheteria oficial, no Shopping Ibirapuera, sem cobrança da taxa.

A entrada social pode ser adquirida pelo público em geral e oferece 45% de desconto mediante doação automática de R$ 20 para instituições parceiras do festival. A meia-entrada é destinada aos públicos previstos em lei e exige comprovação.

Clientes pessoa física dos cartões de crédito Bradesco, next, Bradescard e Digio têm 15% de desconto no valor dos ingressos e podem parcelar a compra em até dez vezes sem juros. Segundo o festival, o desconto também é cumulativo com a meia-entrada e a entrada social.

Qual é a classificação etária do Lollapalooza 2027?

A classificação etária informada para o festival é de 16 anos. Menores de 16 anos poderão entrar acompanhados dos pais ou de uma pessoa maior de 18 anos, que deverá apresentar o termo de responsabilidade e a documentação exigida pelo evento.

No Lolla Lounge, menores de 18 anos não poderão entrar desacompanhados dos pais ou responsáveis legais. As regras estão sujeitas a alterações de acordo com o alvará do evento.

'Perguntas frequentes'

Quando sai o line-up do Lollapalooza Brasil 2027? ＋

O line-up do Lollapalooza Brasil 2027 será divulgado nesta quinta-feira, 8 de outubro, às 12h.

Quando será o Lollapalooza Brasil 2027? ＋

O festival acontece nos dias 19, 20 e 21 de março de 2027, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Quando começa a venda geral do Lollapalooza 2027? ＋

A venda geral do Lolla Pass começa nesta quinta-feira, 8 de outubro. O ingresso permite acesso aos três dias de festival.

Onde comprar ingressos para o Lollapalooza Brasil 2027? ＋

As vendas online serão feitas exclusivamente pela Ticketmaster Brasil. Também haverá venda presencial na bilheteria oficial localizada no Shopping Ibirapuera, em São Paulo.

Onde será o Lollapalooza Brasil 2027? ＋

O Lollapalooza Brasil 2027 será realizado no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Acompanhe tudo sobre:Lollapalooza

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