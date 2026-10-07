Que horas sai o line-up do Lollapalooza 2027? Veja horário

Lollapalooza Brasil 2027 acontece nos dias 19, 20 e 21 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo (Divulgação/Lollapalooza)
Repórter
Publicado em 7 de outubro de 2026 às 10h41.
Última atualização em 7 de outubro de 2026 às 11h10.
O Lollapalooza Brasil anuncia nesta quinta-feira, 8, ao meio-dia, o line-up da edição de 2027, que será realizada nos dias 19, 20 e 21 de março no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. A data também marca o início da venda geral do Lolla Pass e a mudança de lote dos ingressos.
O Lollapalooza Brasil revela nesta quinta-feira, 8 de outubro, ao meio-dia, o line-up da edição de 2027. O festival acontece nos dias 19, 20 e 21 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.
A próxima edição marca os 15 anos do festival no Brasil. Além do anúncio das atrações, esta quinta também marca o início da venda geral do Lolla Pass e a mudança de lote dos ingressos.
O Lolla Pass dá acesso aos três dias do festival e está disponível nas categorias Lolla Pista, Lolla Comfort by Bradesco e Lolla Lounge by Vivo, com opções de inteira, meia-entrada e entrada social.
O line-up do Lollapalooza Brasil 2027 será divulgado nesta quinta-feira, 8, às 12h.
O comunicado do festival não antecipou os nomes que estarão na programação. O line-up está sujeito a alterações.
Bora conversar amanhã, às 12h? 👀 Vem aí o Line-up do #LollaBR 2027!!!! Já pode imaginar ✨ https://t.co/PzmL6hdKc4
— Lollapalooza Brasil (@LollapaloozaBr) October 7, 2026
O Lollapalooza Brasil 2027 será realizado nos dias 19, 20 e 21 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.
A edição celebra os 15 anos do festival no país.
A venda geral do Lolla Pass começa nesta quinta-feira, 8. O ingresso dá acesso aos três dias de festival.
As vendas online serão realizadas exclusivamente pela Ticketmaster Brasil, com cobrança de taxa de serviço de 20%. Também haverá venda na bilheteria oficial, no Shopping Ibirapuera, sem cobrança da taxa.
A entrada social pode ser adquirida pelo público em geral e oferece 45% de desconto mediante doação automática de R$ 20 para instituições parceiras do festival. A meia-entrada é destinada aos públicos previstos em lei e exige comprovação.
Clientes pessoa física dos cartões de crédito Bradesco, next, Bradescard e Digio têm 15% de desconto no valor dos ingressos e podem parcelar a compra em até dez vezes sem juros. Segundo o festival, o desconto também é cumulativo com a meia-entrada e a entrada social.
A classificação etária informada para o festival é de 16 anos. Menores de 16 anos poderão entrar acompanhados dos pais ou de uma pessoa maior de 18 anos, que deverá apresentar o termo de responsabilidade e a documentação exigida pelo evento.
No Lolla Lounge, menores de 18 anos não poderão entrar desacompanhados dos pais ou responsáveis legais. As regras estão sujeitas a alterações de acordo com o alvará do evento.
O line-up do Lollapalooza Brasil 2027 será divulgado nesta quinta-feira, 8 de outubro, às 12h.
O festival acontece nos dias 19, 20 e 21 de março de 2027, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.
A venda geral do Lolla Pass começa nesta quinta-feira, 8 de outubro. O ingresso permite acesso aos três dias de festival.
As vendas online serão feitas exclusivamente pela Ticketmaster Brasil. Também haverá venda presencial na bilheteria oficial localizada no Shopping Ibirapuera, em São Paulo.
O Lollapalooza Brasil 2027 será realizado no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.