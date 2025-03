Lollapalooza 2025: ingressos, line-up, horários e tudo o que você precisa saber sobre o festival

O Lollapalooza 2025 já começa nesta sexta-feira, 28, e se estende até domingo, 30, com a promessa de horas e horas de música. Milhares de fãs verão algumas de suas bandas e artistas favoritos no festival, que contará com headliners como Olivia Rodrigo, Alannis Morissette, Shawn Mendes e Justin Timberlake.

O Lolla será, como todos os anos, no Autódromo de Interlagos, na zona sul de São Paulo. Os shows começam a partir das 11h da manhã e tem previsão de encerramento para às 23h em todos os três dias de evento. Ainda há alguns ingressos disponíveis pelo site oficial da ticketmaster e você pode acessar o line-up completo por aqui.

A EXAME POP separou um guia oficial para estar informado das regras do evento, venda de ingressos, devolução de pulseiras, compra de créditos e outras informações fundamentais para curtir o festival.

Veja tudo o que você precisa saber sobre o Lollapalooza 2025

Mapa do Lollapalooza 2025

Como ativar o ingresso digital do Lolla?

Para entrar no festival e consumir comidas, bebidas e outros produtos por lá, o esquema de 2025 será diferente dos demais anos. No lugar da famosa pulseira cashless, agora o ingresso é digital e deve ser ativado pelo aplicativo da Quentro — disponível para iOS e Android.

Novos usuários precisam criar uma conta no Quentro, usando o mesmo e-mail do cadastro no site da ticketmaster. Uma vez cadastrado, é necessário fazer login no ticketmaster.com.br e abra os ingressos que deseja ativar em "Meus Pedidos". Informe o e-mail do Quentro que receberá os ingressos e pronto, ele abrirá um QR-Code randômico, que muda de tempos em tempos.

É possível transferir um ingresso digital pelo aplicativo. Basta acessar a aba "próximos" do app Quentro e abra o ingresso que deseja transferir. Depois, clique em "transferir" e insira o e-mail da conta Quentro do destinatário.

Como chegar ao Lollapalooza?

O festival não conta com estacionamento disponível. É possível chegar até o Lollapalooza via transporte público, pela estação Autódromo (Linha 9 – Esmeralda/Osasco - Bruno Covas-Mendes/Vila Natal). De lá, basta andar em torno de 850 metros até o Autódromo de Interlagos.

É possível também chegar por aplicativos de transporte ou pelo transfer oficial do evento. A Estação Autódromo funcionará 24h nos dias do festival e as demais estações da CPTM e do Metrô ficarão abertas para desembarque e integrações 24h.

Além do uso comum da CPTM também é possível usar o trem expresso, que sai da Estação Pinheiros. Na sexta-feira ele circula de hora em hora entre as 10h30 e 16h, e de sábado e domingo de meia em meia hora, no mesmo horário. No retorno, da 00h às 2h, sai um trem a cada 5 minutos intercalando entre as estações Osasco e Pinheiros. O valor de ida e volta é de R$ 30 e o bilhete pode ser comprado neste link.

Lolla Express

Pontos de Embarque:

Barra Funda (Rua Aloysio Biondi s/nº – Barra Funda) - Tempo de percurso: 60 minutos;

Al. Casa Branca x Pça. Alexandre de Gusmão (próximo à Av. Paulista) - Tempo de percurso: 40 minutos;

Pão de Açucar Panamby (Av. Major Sylvio de Magalhães Padilha, 16741 - Jardim Fonte do Morumbi) - Tempo de percurso: 30 minutos;

Conceição (Avenida Engº. Armando de Arruda Pereira, 919) - Tempo de percurso: 40 minutos.

Saídas a cada 20 minutos.

Partidas entre 9h00 e 20h00.

Valores entre R$ 40,00 e R$ 45,00, a depender do ponto de partida.

Vendas em lollaexpress܂com܂br

Line-up oficial do Lollapalooza

Você também pode conferir os horários de cada um dos shows por aqui.

Posso pedir reembolso do meu ingresso?

Os organizadores do evento disponibilizarão aos portadores de ingressos a possibilidade de solicitar o reembolso dos ingressos adquiridos para este dia do evento.

O que pode levar no Lollapalooza?

Cada pessoa pode levar até cinco itens, entre:

Óculos escuros, capa de chuva, protetor solar e protetor labial, chapéu ou boné, canga, mochila ou bolsa;

Alimentos industrializados lacrados, como biscoitos, torradas ou barras de cereal;

Frutas cortadas e acondicionadas em embalagem transparente e não rígida, do tipo "zip lock";

Sanduíches acondicionados em embalagem transparente e não rígida, do tipo "zip lock";

O que não pode levar?