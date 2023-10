Lollapalooza 2024: venda geral começa nesta terça-feira; veja como comprar

A próxima edição do Lollapalloza em São Paulo já está chegando e a organização do evento já anunciou que a venda geral, para todos os públicos, começa nesta quinta-feira, 28.

Vale lembrar que o Lollapalooza ainda não anunciou o line-up completo desta edição. Por enquanto, apenas a banda Blink-182 está confirmada.

Quais os ingressos da venda geral do Lollapalooza 2024?

As vendas nesse primeiro momentos serão somente dos Lolla Pass, Lolla Comfort Pass e Lolla Lounge Pass by Vivo. Veja ao que cada um dá acesso:

Lolla Pass, passaporte que garante acesso aos 3 dias de festival;

Lolla Comfort Pass, com acesso à área exclusiva que conta com cadeiras, vista privilegiada, lockers, pontos de alimentação e banheiro próprios;

Lolla Lounge Pass, para a área Lolla Lounge, com alimentação e bebidas inclusas.

Como comprar os ingressos do Lollapalooza 2024?

Os ingressos serão vendidos exclusivamente através da Ticketmaster Brasil, ticketeira oficial do festival, e poderão ser comprados online no site, ou na bilheteria física da Ticketmaster. Nas compras online, haverá cobrança de taxa de serviço de 20%; já na bilheteria física, não há cobrança de taxa.

A organização reforça que, para a melhor experiência, os fãs devem fazer a atualização do seu cadastro dentro da plataforma, garantindo assim um acesso mais tranquilo no momento da compra. Durante a venda geral, todos terão acesso a parcelamento em até 3x (três vezes) sem juros. Os clientes têm direito a comprar até 04 (quatro) ingressos, na categoria Pass, por CPF, sendo até 01 (uma) meia-entrada.

Qual o valor dos ingressos?

Lolla Pass: de R$ 1.125 (meia) a R$ 2.250 (inteira) ;

de Lolla Comfort Pass: de R$ 2.000 (meia) a R$ 4.000 (inteira);

de a Lolla Lounge Pass: de R$ 3.975 ( meia) a R$ 3.975 (inteira).

Qual o line-up do Lollapalooza 2024?

Quando começa o festival?

A próxima edição do Lollapalooza ocorre nos dias 22, 23 e 24 de março de 2024, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.