Lollapalooza 2024 anuncia datas para o festival em São Paulo; veja os dias

O Lollapalooza 2024 já tem data divulgada: acontecerá em 22, 23 e 24 de março, no Autódromo de Interlagos, na cidade de São Paulo, como foi nas últimas edições. Segundo nota divulgada pelo festival, nos próximos meses, mais detalhes sobre esta nova edição serão divulgados.

A décima edição do Lollapalooza abriu suas portas ao público nos dias 24, 25 e 26 de março e foi uma das mais grandiosas desde 2013. O line-up contou com artistas como Billie Eilish, Lil Nas X, Tame Impala, Twenty One Pilots e Rosalía. O show de Billie Eilish, por exemplo, atingiu maior público da história do festival no Brasil.

No próximo ano, o festival aparece com novidade: será oferecido pela Rock World, que também realiza o Rock in Rio e o The Town. Desde a primeira edição, o Lolla estava com a Time for Fun.

Como foi o Lollapalooza 2023?

No ano passado, o festival reuniu um total de 302,6 mil pessoas ao longo dos três dias, sendo 103,3 mil na sexta, 98,5 mil no sábado e 100,7 no domingo. Foram também, ao todo, 80 atrações e 19 marcas parceiras e patrocinadoras: Bradesco, Budweiser, Chevrolet, Adidas, Johnnie Walker e Vivo, e apoio de Tanqueray, Sadia, Mike’s, next, Braskem, Red Bull e Samsung Galaxy.

Confira o lineup completo do Lollapalooza 2023 por dia, palco e horário:

Sexta-feira (24/3)

Palco Budweiser

Aliados (12h00 - 12h30)

Baby (13h20 - 14h05)

Anavitória (15h - 15h45)

Mother Mother (16h55- 17h55)

Kali Uchis (19h05 - 20h05)

Billie Eilish (21h15 - 22h45)

Palco Chevrolet

Brisa Flow (12h30 - 13h15)

Black Alien (14h10 - 14h55)

Modest Mouse (15h50 - 16h50)

Conan Gray (18h00 - 19h00)

Lil Nas X (20h10 - 21h10)

Palco Adidas

Gab Ferreira (12h00 - 12h30)

Planta & Raiz (13h20 - 14h05)

Suki Waterhouse (15h00 - 15h45)

Hot Milk (16h55 - 17h55)

Polo & Pan (19h05 - 20h05)

Rise Against (21h15 - 22h15)

Palco Perry's

Curol (12h00 - 12h30)

Aline Rocha (12h45 - 13h15)

Madds (13h30 - 14h15)

Öwnboss (14h30 - 15h15)

Devochka (15h30 - 16h30)

Nora En Pure (16h45 - 17h45)

Pedro Sampaio (18h00 - 19h00)

(18h00 - 19h00) John Summit (19h15 - 20h15)

Gorgon City (20h30 - 21h30)

Claptone (21h45 - 22h45)

Sábado (25/3)

Palco Budweiser

Mulamba (12h00 - 12h30)

Tássia Reis (13h05 - 13h45)

Ludmilla (14h40 - 15h35)

(14h40 - 15h35) Wallows (16h45 - 17h45)

The 1975 (18h55 - 19h55)

Twenty One Pilots (21h30 - 23h00)

Palco Chevrolet

Medula (12h30 - 13h00)

Gilsons (13h50 - 14h35)

(13h50 - 14h35) YungBlud (15h40 - 16h40)

Jane's Addiction (17h50 - 18h50)

Tame Impala (20h00 - 21h15)

Palco Adidas

Ana Frango Elétrico (12h00 - 12h30)

Carol Biazin (13h05 - 13h45)

Pitty (14h40 - 15h35)

(14h40 - 15h35) Filipe Ret (16h45 - 17h45)

Sofi Tukker (18h55 - 19h55)

Melanie Martinez (21h35 - 22h35)

Palco Perry's

Valentina Luz (12h00 - 12h30)

Melanie Ribbe (12h45 - 13h15)

Binaryh (13h30 - 14h15)

D-Nox (14h30 - 15h15)

Eli Iwasa (15h30 - 16h15)

Almanac (16h30 - 17h30)

Liu (17h45 - 18h45)

Mochakk (19h300 - 20h00)

Purple Disco Machine (20h15 - 21h15)

Jamie XX (21h45 - 23h00)

Domingo (26/3)

Palco Budweiser

Larissa Luz (12h40 - 13h20)

Rashid (14h15 - 15h15)

L7nnon (16h25 - 17h25)

Tove Lo (18h35 - 19h35)

Drake (21h00 - 22h30)

Palco Chevrolet

Number Teddie (12h00 - 12h35)

Tuyo (13h25 - 14h10)

Os Paralamas do Sucesso (15h20 - 16h20)

Aurora (17h30 - 18h30)

Rosalía (19h40 - 20h55)

Palco Adidas

Black Pantera (12h40 - 13h20)

O Grilo (14h15 - 15h15)

The Rose (16h25 - 17h25)

Baco Exu dos Blues (18h35 - 19h35)

(18h35 - 19h35) Cigarrettes After Sex (21h00 - 22h00)

Palco Perry's