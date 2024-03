Lollapalooza 2024: confira o line-up desta sexta-feira, 22

Blink-182, The Offspring, Luíza Sonza, Marcelo D2, além de diversas outras atrações marcam o line-up do Loolapalooza 2024 desta sexta-feira, 22. Além dos destaques, os quatro palcos do festival estarão repleto de artistas internacionais e nacionais.

No palco Budweiser, a atração principal fica a cargo do Blink-182, às 21h30 da noite. A tradicional banda de punk rock, The Offspring, se apresenta às 19h05 no mesmo palco.

No palco Sansung Galaxy, destaque para Luiza Sonza às 15h50, além de Arcade Fire às 2010. Marcelo D2, Maneva e Bayana Sistem se apresentam no palco alternativo.

Veja abaixo o line-up completo do festival nesta sexta-feira: