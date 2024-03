Vai chover no Lollapalooza 2024? Veja previsão para SP e dicas para evitar perrengues

Os fãs de música estão ansiosos para o Lollapalooza 2024, que acontecerá nos dias 22, 23 e 24 de março. Mesmo assim devem se preparar, já que o clima no festival pode surpreender.

Semanas antes do evento, havia uma forte preocupação do público com a temperatura, em razão do calor extremo que afetou São Paulo por um longo tempo. Por outro lado, chuva e ventanias podem ser os maiores desafios desta edição.

Até o início do festival, os dias prometem chuva, especialmente à tarde, além de uma forte queda de temperatura.

No primeiro dia do Lollapalooza, nesta sexta-feira, 22, o público pode ficar aliviado com a grande chance de temperaturas amenas, acom máxima de 22ºC e mínima de 18ºC, segundo o site Climatempo. O segundo dia do Lolla deve apresentar as mesmas condições, com termômetros registrando máxima de 21ºC e mínima em 17ºC. Enquanto no terceiro dia do festival, a temperatura deve chegar à máxima de 23ºC.

Vai chover no Lollapalooza?

Com o fim do verão, as chuvas prometidas para a chegada do outono devem começar nos três dias do Lollapalloza.

Para estreia da nova edição, sexta-feira, a previsão aponta para um temporal ao longo da tarde. Durante a noite, o ceú continuará nublado e há possibilidade de mais chuvas até a madrugada. Já no dia seguinte, sábado, a manhã será de céu nublado, com chance de garoa durante a tarde. Já no período da noite pode haver chuva.

Embora haja expectativa do público para que o último dia do festival seja mais favorável em relação ao clima, as condições podem não ser as melhores, pois há previsão de chuva para a manhã e a noite de domingo, informou o Climatempo.

Primeira vez em um festival? Veja dicas para não passar 'perrengues'

Baixe o app do Lollapalloza para ter toda a programação em mãos, assim como demais informações;

para ter toda a programação em mãos, assim como demais informações; Dependendo se fará calor ou frio, não se esqueça de protetor solar e óculos de sol ;

e ; Como festival conta com banheiros químicos, uma sugestão é levar um papel higiênico ;

; Caso você tenha uma power bank , ou bateria portátil, não deixe de levar. Muito possivelmente você vai querer tirar fotos e fazer vídeos dos shows, e poucas baterias conseguem durar o dia todo;

, ou bateria portátil, não deixe de levar. Muito possivelmente você vai querer tirar fotos e fazer vídeos dos shows, e poucas baterias conseguem durar o dia todo; O autódromo é gigantesco então já prepare para andar bastante. Vá com um calçado confortável ;

; Leve uma canga caso queira descansar no gramado;

caso queira descansar no gramado; Caso chova, é sempre interessante ter uma sacolinha plástica para proteger seus pertences ou para guardar algum item sujo ou molhado. Vale também garantir a capa-de-chuva na bolsa e uma toalha para se secar depois;

para proteger seus pertences ou para guardar algum item sujo ou molhado. Vale também garantir a capa-de-chuva na bolsa e uma toalha para se secar depois; Hidratação é fundamental para curtir o show e o Autódromo costuma ser quente. Beba água;

O que pode levar no Lollapalooza?

Cada pessoa pode levar até cinco itens, entre:

Óculos escuros, capa de chuva, protetor solar e protetor labial, chapéu ou boné, canga, mochila ou bolsa;

Alimentos industrializados lacrados, como biscoitos, torradas ou barras de cereal;

Frutas cortadas e acondicionadas em embalagem transparente e não rígida, do tipo "zip lock";

Sanduíches acondicionados em embalagem transparente e não rígida, do tipo "zip lock";

O que não pode levar?