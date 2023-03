Sucession 101: o guia para quem não entende nada da série

"Sucession", da HBO, não é para todo mundo. Não porque a série fala do 1% do 1%; dos bilionários e conglomerados tão distantes do mundo real que nada tem a ver com a realidade brasileira, e sim porque uma história de "ricos em uma empresa" não é tão atrativo ao primeiro olhar.

Claro, a série multipremiada é muito mais do que homens em ternos e dinheiro. A temática familiar, o roteiro ácido de Jesse Armstrong e os jogos de câmera que lembram o timing cômico de "The Office" tornam "Sucession", à falta de melhor palavra, o sucesso que é.

Dito isso, os primeiros episódios te jogam direto no ringue de luta que é a Waystar Royco e não necessariamente explicam qual personagem faz o que, ou qual a importância dos negócios que estão acontecendo.

Para os que vivem fora da Faria Lima, a confusão pode ser o suficiente para afastar a pessoa totalmente da série. Por isso, a EXAME fez um guia "Sucession 101" para explicar tudo sobre os primeiros episódios da 1ª temporada.

A 4ª temporada sai neste domingo, 26 de março, mas ainda dá tempo de começar a assistir. Aproveite a colinha -- sem spoilers -- para checar durante a maratona:

Família Roy

Logan Roy

Logan Roy é o patriarca da família e fundador do quinto maior conglomerado de mídia e entretenimento do mundo, Waystar Royco.

Ele é casado com Marcia Roy, sua terceira esposa. A madrasta dos filhos Roy tenta conseguir seu lugar no testamento de Logan e também um lugar no conselho de acionistas da Waystar.

Kendall Roy

Kendall Roy é visto como o "sucessor" de seu pai, mas Logan não acredita que seu segundo filho está pronto para assumir a empresa.

Ele tem dois filhos com Rava Roy, sua ex-esposa, e tem um histórico de vício em drogas, especificamente cocaína.

Roman Roy

O filho mais novo de Logan Roy é conhecido pelo seu sarcasmo, comentários impróprios e gosto pela humilhação. Passou alguns anos fora da Waystar, mas voltou recentemente.

Connor Roy

Filho mais velho de Logan Roy de seu primeiro casamento, Connor é visto como o "excluído". Na primeira temporada, ele namora Willa Ferreyra. Willa sonha em ser roteirista, mas conheceu Connor quando era garota de programa.

Shiv Roy

Shiv Roy é a única filha mulher de Logan Roy e é vista na mídia como "a irmã boazinha", apesar de ser tão durona quanto seus parentes. Ela nunca trabalhou na Waystar e seguiu a carreira de assessora política.

Tom Wambsgans

Tom é o namorado de Shiv Roy e quer pedir a bilionária em casamento. Ele está prestes a comandar o setor de cruzeiros da Waystar e tem medo do sogro Logan, ao mesmo tempo que quer impressioná-lo.

Greg Hirsch

Greg Hirsch é o sobrinho-neto de Logan Roy. Inocente, perdido e sem dinheiro algum, Greg tenta se enturmar com os poderosos primos e tio avô após perder o emprego. Ele consegue uma vaga no setor de cruzeiros da Waystar, tendo Tom como chefe.

Seu avô, Ewan Roy, é o irmão distante do bilionário que, apesar de ter sido um dos primeiros acionistas da Waystar e, portanto, usufruir do sucesso do irmão, é totalmente contra os valores capitalistas de Logan.

Waystar Royco

A Waystar Royco é o quinto maior conglomerado de mídia do mundo, fundada pelo magnata Logan Roy. Qualquer semelhança entre ele e Rupert Murdoch, dono da News Corp, não é mera coincidência.

Vamos usar a inspiração da vida real para explicar a Waystar: a News Corp é dona da americana Fox News. O canal de notícias conservador foi aliada de Donald Trump durante seu governo e é o mais assistido entre os americanos há mais de dois anos, segundo a Forbes.

A ATN News dos Roys também é mais ligada à direita americana, e a Waystar não se limita aos canais de televisão e rádio. O conglomerado tem empresas no setor de cruzeiros e parques de diversão.

A empresa tem dificuldade em ingressar no "mundo digital" -- um desejo de Kendall Roy -- e, por isso, tenta comprar a Vaulter no primeiro episódio da série.

Os principais funcionários da Waystar Royco são:

Karolina Novotney , chefe de relações públicas;

, chefe de relações públicas; Gerri Killman , conselheira geral da Waystar Royco que trabalha há décadas ao lado de Logan;

, conselheira geral da Waystar Royco que trabalha há décadas ao lado de Logan; Frank Vernon , diretor de operações (COO) da Waystar Royco que também trabalha ao lado de Logan há décadas;

, diretor de operações (COO) da Waystar Royco que também trabalha ao lado de Logan há décadas; Karl Muller, diretor financeiro (CFO) da Waystar Royco.

Outros

A primeira temporada mostra bastante da influência da Waystar na política norte-americana.

Eva é a produtora executiva da ATN, um dos canais de notícia de propriedade da Waystar;

é a produtora executiva da ATN, um dos canais de notícia de propriedade da Waystar; Nate Sofrelli é o ex-namorado de Shiv Roy e estrategista político, que convida ela a trabalhar na campanha presidencial de...

é o ex-namorado de Shiv Roy e estrategista político, que convida ela a trabalhar na campanha presidencial de... Gil Eavis, democrata que se opõe contra o conglomerado da Waystar e vira alvo da ATN News por causa disso.

Donos de empresas e financistas também orbitam o mundo dos Roys. Conquistar ou destruit, tanto faz, o importante é estar no jogo. São eles: