Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre drama e suspense, séries e documentários, o final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. Na HBO, estreia do documentário Os Afro-Sambas: O Brasil de Baden e Vinicius, sobre a criação do disco que marcou os anos 60. Já na Netflix, estreia da terceira temporada da aclamada série sul-coreana Round 6.

Os Afro-Sambas: O Brasil de Baden e Vinicius (HBO)

Os Afro-Sambas: O Brasil de Baden e Vinicius é um documentário que celebra a criação do disco que marcou os anos 60, nascido da inovação e da fé. Com imagens exclusivas de Maria Bethânia, Dori Caymmi, Russo Passapusso e Nelson Motta.

Round 6 (Netflix)

A terceira e última temporada de Round 6 acompanha Gi-hun (Lee Jung-jae), que perdeu seu melhor amigo no jogo e foi levado a um verdadeiro estado de desespero pelo líder (Lee Byung-hun), que ocultou sua verdadeira identidade para se infiltrar. Gi-hun continua firme no objetivo de acabar com o jogo, mas o líder dá o próximo passo, e as escolhas dos jogadores sobreviventes terão consequências cada vez mais graves a cada rodada. O mundo todo está ansioso para ver a última parte, com roteiro e direção de Hwang Dong-hyuk, que prometeu dar um final digno a essa série épica. Será que a humanidade ainda pode ter esperança diante de uma realidade tão dura? O público mundial está contando os dias até que a resposta final seja revelada.

Torre Greenfell: A Verdade por Trás do Desastre (Netflix)

Este documentário em longa metragem examina os acontecimentos perturbadores que levaram ao incêndio da Torre Grenfell em 2017. Ao expor ações do governo e de empresas privadas anos antes da tragédia, o filme esclarece como ela poderia ter sido evitada, poupando 72 vidas. O documentário também funciona como uma plataforma para que os sobreviventes, as famílias em luto e os bombeiros possam contar suas histórias.

Cortina de Fumaça (Apple TV+)

O drama policial acompanha um detetive com problemas e uma misteriosa investigadora de incêndios criminosos que seguem os rastros de dois incendiários em série. A série de ficção é inspirada no podcast Firebug.

O Segundo Ato (Mubi)

Em O Segundo Ato, quatro atores se encontram na filmagem de uma obra realizada 100% com inteligência artificial. Aos poucos torna-se difícil distinguir a ficção da realidade.