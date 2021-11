Levantamento mostra categorias mais procuradas nesta Black Friday

Nesta Black Friday, os brasileiros vão procurar principalmente por roupas e sapatos. A conclusão é da Promobit, plataforma especializada em descontos e promoções, que ouviu mais de 5 mil entrevistados de todas as regiões do país. O comportamento reflete uma mudança importante em 2021, já que a primeira posição costumava ser ocupada por Eletrônicos e Smartphones, por exemplo, sendo que as roupas nem apareciam no "Top 10" feito pela empresa. Os novos hábitos refletem a busca por um tíquete médio mais baixo, em um período de inflação em alta, que chega a 10,67% em doze meses.

"Além disso, muitos brasileiros deixaram de comprar roupas por ficarem mais tempo em casa, reflexo do Home Office e quarentena, e com a queda do número de casos de Covid, as pessoas estão voltando a sair mais de casa e isso eleva a busca por novas roupas", diz Fabio Carneiro, CEO do Promobit.

Veja abaixo o ranking com as dez categorias feito pela empresa:

Segundo as informações da empresa, a categoria deve ter um dos maiores descontos para a data, como mostra o quadro acima. Em 2020, a Moda Feminina apresentou desconto de 46% e, a masculina, de 42%.

Entre as lojas com desconto esse ano, já é possível encontrar anúncio de promoção da Shoestock, Loja Hope, Youcom, Hering, além das mais conhecidas do varejo físico Renner, C&A, Marisa e marketplaces como Dafiti.